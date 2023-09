La Rimac Nevera est une supercar électrique très puissante et est le véhicule électrique le plus rapide au monde sur le Nürburgring. Dans cette vidéo, CarWow met la main sur le modèle de développement de la marque et l'oppose à une Lamborghini Huracan de 1 800 chevaux.

La Nevera est équipée de quatre moteurs électriques, un pour chaque roue. Cela lui confère une puissance totale de 1 914 chevaux et un couple de 2360 nm. Elle utilise une batterie de 120 kilowattheures. Les spécifications officielles indiquent qu'elle peut atteindre les 100 km/h en 1,85 seconde et une vitesse de pointe de 415 km/h. Les prix démarrent à 2,2 millions d'euros.

La Lamborghini provient de la société JM Imports. Elle a revu les composants internes du moteur et l'a doté d'un turbocompresseur. La transmission a été améliorée pour gérer la puissance supplémentaire.

Cette vidéo commence par trois départs arrêtés. La Rimac remporte facilement la première course. La Lamborghini prend un bien meilleur départ la deuxième fois, et les voitures sont proches sur la piste. La Nevera parvient à s'imposer, mais la victoire reste serrée. Pour la troisième manche, le préparateur de la Lamborghini modifie l'ECU. La course est alors la plus serrée. La Huracan prend la tête au départ, mais la Nevera reprend l'avantage. La Rimac parcourt le 400 mètres en 8,5 secondes, tandis que la Lamborghini a besoin de 8,7 secondes pour parcourir la même distance.

Les deux voitures font également des tests de roulage, mais le Rimac est plus à l'aise dans ce genre de défi. Le système sophistiqué de transmission intégrale de la Nevera lui permet d'abattre la puissance avec facilité. Le test de freinage constitue le dernier défi. Les résultats sont très, très proches, mais la Lamborghini, plus légère, parvient à s'arrêter sur une distance légèrement plus courte que la Nevera. La Nevera a récemment bouclé un tour sur le Nürburgring en 7 minutes et 5,298 secondes, ce qui en fait le véhicule électrique de série le plus rapide sur le célèbre circuit. La Tesla Model S était l'ancienne détentrice du titre avec un temps de 7:25.231.

La Nevera a également établi un record pour les véhicules électriques de série lors de la course de côte du Festival de vitesse de Goodwood en réalisant un temps de 49,32 secondes. Rimac prévoit de construire 150 exemplaires de la Nevera.