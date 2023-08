La Rimac Nevera est désormais le véhicule électrique le plus rapide autour du Nürburgring après avoir battu de 20 secondes le record du tour de Tesla. Un peu plus tôt cette année, l'hypercar croate est également la voiture électrique la plus rapide au Goodwood Festival of Speed.

Mais si vous voulez savoir si la Nevera est plus rapide, dans une course d'accélération avec départ arrêté, que deux des machines sur deux roues les plus performantes au monde, vous êtes au bon endroit.

Dans sa nouvelle vidéo, Carwow forme un trio fantastique à commencer par la Rimac, avec ses quatre moteurs électriques et une puissance combinée de 1 914 chevaux, qui est la seule automobile de cette course. Elle est non seulement extrêmement puissant, mais aussi (et de loin) la plus lourde des concurrents en lice, faisant pencher la balance à 2,3 tonnes en raison de son énorme batterie de 120 kilowattheures.

Des deux-roues qui veulent en découdre

Face à elle se dresse une MotoGP fabriquée par KTM et pilotée par Dani Pedrosa (31 victoires dans la catégorie reine et pilote d’essai de la marque). La moto est équipée d'un moteur de 1 000 cm3 avec une puissance maximale de 270 ch et pèse environ 157 kg. Enfin, une Suzuki Hayabusa relève ce défi mais ce n'est pas un exemplaire d'usine. Elle est équipée d'un compresseur ajouté à son moteur quatre cylindres de 1,3 litre pour une puissance de 380 ch, mais pour un poids d’environ 257 kg.

Comme vous pouvez l’imaginez d’après chiffres, les trois machines sont assez rapides. La puissance ne manque pas, mais comme bien souvent c’est la traction qui détermine souvent le résultat de ces courses d'accélération. De ce côté, la Nevera n'a aucun problème avec sa transmission intégrale mais les deux motos ont du mal à trouver suffisamment d’adhérence dès le départ mais elles ont pour elles la légèreté. Quoi qu’il en soit, on vous laisse découvrir le résultat en vidéo.