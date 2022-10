Depuis sa sortie, il est déjà établi que la dernière Porsche 911 Turbo S est la version la plus rapide de la marque à ce jour. Nous l'avons vue battre beaucoup de voitures en accélération en ligne droite, y compris des supercars bien plus puissantes.

Mais que peut faire la Porsche 911 Turbo S cette fois-ci ? Une fois de plus le site britannique Carwow aligne le coupé de Stuttgart, mais cette fois-ci face à une moto KTM Red Bull MotoGP et une moto de route KTM. Ces deux super-motos autrichiennes sont-elles assez rapides pour battre la 911 ?

Commençons par les chiffres. La Porsche 911 Turbo S de la génération 992 est propulsée par un moteur biturbo à six cylindres à plat de 3,7 litres développant 650 chevaux (478 kilowatts) et un couple de 800 Newton-mètres. Ces chiffres permettent à la 911 Turbo S d'atteindre 100 kilomètres à l'heure en seulement 2,7 secondes.

D'autre part, la moto de route de KTM est ici la Super Duke R 1290 Evo. Avec un moteur bicylindre en V de 1301 cm3 entre les jambes, elle peut produire jusqu'à 180 ch (134 kW) et 140 Nm de couple. C'est beaucoup moins puissant que la 911, mais elle est aussi beaucoup plus légère !

En revanche, la moto KTM Red Bull MotoGP est une autre bête. Propulsée par un moteur V4 qui développe 270 ch (201 kW) et 120 Nm de traction, elle est encore plus légère que la moto de route et bénéficie d'éléments aérodynamiques.

Compte tenu de ces chiffres, quelle est, selon vous, le véhicule qui a remporté le concours en ligne droite ? La 911 Turbo S peut-elle conserver son statut de 911 la plus rapide à ce jour ? La Super Duke R 1290 Evo peut-elle surmonter son désavantage aérodynamique ? Ou le pilote de MotoGP peut-il les dépasser sans effort ?