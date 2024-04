BMW Group a annoncé son partenariat avec Rimac Technology pour développer et produire des technologies de batteries haute tension. Les détails spécifiques sont rares, mais ils propulseront les futurs modèles du groupe BMW qui arriveront dans la seconde moitié de cette décennie.

Ce rapprochement est un moment important pour Rimac Technology. L'entreprise est en train de devenir un "fournisseur de niveau 1 à gros volume" pour les véhicules électriques à batterie, selon BMW. Voici ce que Mate Rimac a également déclaré sur Facebook :

"Cet accord a une signification particulière, en raison de la complexité et de l'avancement du produit, de la taille de l'accord conclu et de la confiance que BMW nous accorde, mais aussi pour moi personnellement".

Là où tout a commencé

Le magnat croate des véhicules électriques a fait ses débuts en 2008 lorsqu'il a lancé son tout premier projet : convertir une BMW Série 3 de la génération E30 de 1984 en une propulsion entièrement électrique. C’est ainsi que Rimac a pu décoller, ce qui a finalement fait de lui l’un des plus grands innovateurs du secteur des voitures électriques. En plus d'être le grand patron de sa propre entreprise, il dirige également Bugatti, ce qui est loin d’être une mauvaise carrière.

Rimac a déjà consacré une grande partie de son campus croate à la production de batteries BMW. L'espace étant limité, l'entreprise envisage déjà une nouvelle usine. Selon le patron, il pourrait s'agir du plus gros contrat de l'histoire du pays.

Galerie: 2023 Rimac Nevera premier essai

24 Photos

Rimac existe depuis 15 ans et a présenté son premier concept, la Concept One, au Salon automobile de Francfort, en 2011. Cela a finalement abouti à un véhicule de production appelé Nevera, arrivée en 2022, un an après que la société de véhicules électriques a uni ses forces avec Bugatti pour former Bugatti-Rimac. La société développe actuellement un V-16 hybride pour le successeur de la Chiron.

BMW a souligné dans son annonce l'expertise de Rimac dans la production de batteries, d'essieux électriques et de logiciels. Nous ne connaissons pas la portée du partenariat, mais nous n'aurons pas à attendre trop longtemps pour voir les résultats. Les deux hommes publieront plus d’informations "à un stade ultérieur".