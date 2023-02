Depuis plusieurs années, le leasing s’est fortement développé pour les particuliers. Il s’est ensuite étendu aux professionnels et rencontre un fort succès. Il leur promet l’utilisation rapide de véhicules neufs et fiables.

Quel est le principe de la location longue durée ? Dans le secteur automobile, il s'agit d’un contrat de location d'un véhicule pour une période prolongée, généralement d'un an ou plus. Le locataire paie un loyer mensuel pour utiliser le véhicule et le loueur (généralement une entreprise de location) prend en charge les coûts d'entretien, de réparation et d'assurance. Le locataire peut également avoir l'option de racheter le véhicule à la fin du contrat.

Une solution s’adressant à tous les professionnels

Le leasing pour les professionnels est aujourd’hui une bonne alternative aux crédits ou aux achats comptants. La Location Longue Durée s’adresse aux professionnels de tout horizon comme les professions libérales ou de santé, les artisans, TPE ou PME et des organismes proposent de nombreuses offres pour les professionnels. Cependant, la LLD ne s’adressera que rarement aux très jeunes entreprises puisqu’il faut fournir un ou plusieurs bilans comptables. Les offres de LLD professionnels avec Agilauto sont faciles à mettre en place.

Les avantages fiscaux de la LLD

Déduction des coûts : les loyers peuvent être déduits des revenus pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

1 - Flexibilité budgétaire : La location longue durée permet aux entreprises de fixer leur budget pour les coûts liés à l'utilisation d'un véhicule sans les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un véhicule.

2 - Rapport de charges : Les entreprises peuvent reporter les coûts de localisation sur plusieurs années, ce qui peut aider à gérer leur trésorerie.

3 - Éviter la dépréciation : les entreprises peuvent éviter les coûts liés à la dépréciation d'un véhicule en le louant plutôt que de l'acheter.

Il est tout de même recommandé de consulter un expert-comptable pour en savoir plus sur les avantages fiscaux de la location longue durée pour votre entreprise.

Des solutions adaptées aux entreprises

La location longue durée offre aux entreprises la possibilité de disposer d’un véhicule neuf, fiable et répondant aux besoins immédiats en rapport avec leur activité. Le leasing professionnel permet également aux entreprises de pouvoir régulièrement changer leur flotte de véhicules.

Bien que le véhicule soit utilisé tous les jours par l’entreprise, il ne fait pas partie du patrimoine de cette dernière. De fait, étant en location, il ne pourra pas être saisi en cas de difficulté financière rencontrée par l’entreprise et n’impactera pas l'amortissement ou les immobilisations de l'entreprise.

Une LLD permet de mieux anticiper et maîtriser son budget et rime souvent avec sécurité et tranquillité. En effet, le coût global est déjà défini dans le contrat et a été ajusté en fonction de vos besoins et de vos ressources (entretiens, assistance, mensualité, etc.). De plus, pour répondre aux besoins de l’entreprise, le professionnel peut facilement changer de véhicule pendant le contrat de location. Enfin, le véhicule sera couvert par la garantie constructeur pendant toute la durée du contrat.

Pouvoir se concentrer sur son activité professionnelle

En déléguant la gestion de votre véhicule ou de votre flotte de véhicules, vous n’aurez plus à gérer les problèmes qui peuvent parfois intervenir quand on en est propriétaire. L’entreprise n’a plus besoin de gérer les soucis mécaniques, les entretiens et la revente des véhicules.

L’image d’une entreprise est importante et peut parfois passer par les véhicules utilisés par cette dernière. Une LLD assurera au professionnel de circuler avec un véhicule récent. La LLD facilite également l’accès à des véhicules plus respectueux de l’environnement, hybrides ou électriques, donnant une image positive à l’entreprise. Le choix de véhicule n’est pas restreint puisque la location longue durée est applicable aux utilitaires, aux citadines, SUV, ou premium.

Les rares inconvénients du leasing

Malgré de nombreux avantages, il existe tout de même quelques contraintes. En effet, au moment de la signature du contrat, les parties se sont entendues sur une limite kilométrique qui devra être respectée. En cas de dépassement de ce forfait kilométrique, des pénalités seront alors appliquées. Il faudra également souscrire une assurance tous risques pour couvrir le véhicule que vous louez.

À véhicules égaux, le coût global d’une Location Longue Durée d’achat reste plus onéreux qu’un remboursement de prêt classique.

Si vous êtes intéressés par la location longue durée, de nombreuses possibilités s’offrent à vous. Le leasing assure une certaine sérénité à l’entreprise, lui permettant de se recentrer sur son activité tout en bénéficiant de nombreux avantages fiscaux.