L'achat d'un nouveau véhicule est un projet qui requiert une préparation minutieuse et un budget conséquent. Pour trouver les fonds nécessaires pour l'achat de la nouvelle auto, il est possible de recourir à diverses solutions de financement.

Le rachat de crédit pour financer l'achat d'une nouvelle voiture

Le rachat de crédit est une opération financière dont le but est de regrouper tous les prêts souscrits par l'emprunteur en un seul crédit. Il permet de simplifier la situation financière de l'emprunteur et d'optimiser son budget pour qu'il retrouve un équilibre budgétaire. Cette opération aide aussi à baisser ses mensualités, à alléger leur poids sur ses revenus et à augmenter sa capacité d'emprunt.

Puisqu'il peut inclure une nouvelle trésorerie, le rachat de crédit est l'une des meilleures alternatives pour trouver le budget nécessaire au financement d'une nouvelle voiture. Pour y recourir, il est important de choisir un rachat de crédit adapté à ses besoins et à ses attentes. Il est également crucial de respecter les étapes nécessaires pour entamer et mener à bien le processus.

À cet effet, la première étape à respecter est l'évaluation de la situation financière actuelle du débiteur. Cette phase revêt une importance capitale parce qu'elle offre la possibilité d'étudier la faisabilité du projet et de choisir la solution de rachat de crédit la plus adéquate. D'autres étapes sont ensuite nécessaires pour réaliser un regroupement de crédits.

La demande de rachat de crédit

À cette étape, le débiteur initie une demande de rachat de prêt auprès de l'organisme prêteur de son choix. Si celui-ci est d'avis pour regrouper et racheter ses crédits, il lui fait parvenir une réponse de principe. En général, cette dernière comprend les conditions imposées par l'organisme prêteur pour réaliser l'opération. Le débiteur devra les lire attentivement et faire attention aux éléments comme le taux d'intérêt appliqué (TAEG), le coût total du rachat, le montant des mensualités, etc.

La constitution du dossier de rachat

Ici, le débiteur doit faire parvenir à la banque ou l'établissement financier les documents relatifs à sa situation financière, personnelle et professionnelle. Il doit aussi prouver son identité avec une pièce en cours de validité et fournir d'autres documents. La liste exhaustive des documents à fournir est souvent spécifiée dans la réponse de principe. Pour information, ces documents permettent à l'organisme prêteur de dresser le profil de l'emprunteur et de lui proposer une offre adaptée.

La signature de l'offre de regroupement de prêts

Lors de cette étape, le débiteur appose sa signature sur le contrat de rachat de crédit. L'organisme prêteur clôture également ses prêts auprès des autres créanciers et les rassemble en un emprunt dont il est responsable. Pour rappel, après la signature du contrat et en fonction du type de rachat souscrit, le débiteur dispose d'un délai de rétraction de 10 ou 14 jours calendaires révolus.

Le crédit bancaire pour financer l'achat d'une nouvelle voiture

En dehors du rachat de prêt, la solution la plus courante pour avoir le budget nécessaire au financement de l'achat d'une voiture est de recourir à un prêt bancaire. Ce prêt peut financer une partie ou la totalité du montant requis pour faire l'achat. Il se décline en plusieurs types :

le prêt auto,

le prêt personnel,

le crédit renouvelable.

Le prêt auto est un type particulier de crédit à la consommation : c'est un crédit affecté. Il ne peut donc être utilisé que pour l'achat d'une nouvelle voiture. Le prêt personnel est aussi un autre type de crédit à la consommation : c'est un prêt non affecté. À l'exception d'un bien immobilier, il peut financer l'achat d'une nouvelle auto et être utilisé à d'autres fins (travaux de rénovation par exemple). Le crédit renouvelable est pour sa part un type de prêt non affecté. La seule différence, c'est qu'il peut être utilisé sans aucun justificatif.

Le leasing pour trouver le budget nécessaire pour le nouveau véhicule

Encore appelé location avec option d'achat (LOA) ou crédit-bail, le leasing est une solution très intéressante pour financer l'achat d'une nouvelle voiture. En effet, il permet d'utiliser une voiture en échange du paiement mensuel d'un loyer et avec la possibilité d'acheter le véhicule à la fin du contrat de location. Il offre aussi la possibilité de changer d'auto régulièrement, d'accéder à des voitures haut de gamme et de bénéficier de plusieurs services comme l'entretien du véhicule.

Le montant fixé pour la location varie en fonction :

du prix initial de l'automobile,

du kilométrage annuel,

de la durée du contrat établi entre les deux parties,

du dépôt de garantie versé par l'acquéreur.

En général, la durée de location varie entre 2 et 6 ans. De même, le coût de cette opération peut être plus élevé que le remboursement d'un prêt lorsque le locataire décide d'acheter l'auto à la fin du contrat de location.

Les aides financières de l'État pour acheter une nouvelle voiture

Pour financer l'achat d'une nouvelle voiture, il est possible de solliciter certaines aides de l'État. Les principales aides dont il s'agit sont la prime à la conversion et le bonus écologique. Autrefois appelée prime à la casse, la prime à la conversion est une aide qui permet de remplacer son ancienne voiture par un modèle moins polluant. Quant au bonus écologique, il s'agit d'une aide destinée à l'achat d'une voiture électrique ou d'un véhicule hybride rechargeable. Elle est accordée sous certaines conditions.

Quelles options de paiement peut proposer un concessionnaire ?

Pour l'achat d'un nouveau véhicule, un concessionnaire peut proposer plusieurs moyens de paiement. Il peut requérir un virement bancaire, un chèque de banque ou un paiement en liquide. Parmi ces trois options, le virement bancaire est le mode de paiement le plus populaire. Et pour cause, il est simple à utiliser et sécurisé. De plus, parce qu'il constitue un mode de paiement dématérialisé, il est possible d'y recourir sans avoir à se déplacer.

Le chèque de banque est également un moyen de paiement sécurisé et couramment utilisé. Requérant une demande auprès de l'organisme bancaire, il peut toutefois se révéler plus contraignant que le virement bancaire. Pour le concessionnaire, le paiement en liquide ou en espèce est l'alternative la plus sûre. En France, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, ce type de transaction étant très réglementé, il n'est plus utilisé dans les enseignes professionnelles de vente de voiture.

En dehors de ces modes de paiement, il est possible de financer l'achat d'une voiture chez un concessionnaire avec un acompte. Dans le cas de l'utilisation d'un prêt auto par exemple, le règlement du montant d'achat se fait aussi directement entre l'organisme prêteur et le vendeur.