Après avoir admis que ses objectifs en matière d'électrification étaient trop ambitieux, Mercedes consacre à présent une quantité obscène d'argent dans les moteurs à combustion. Dans une interview accordée à la publication allemande Wirtschaftswoche, le PDG Ola Källenius a déclaré que la technologie ICE "durera bien jusqu'aux années 2030". Des investissements massifs sont nécessaires pour s'assurer que les moteurs à essence répondront aux réglementations de plus en plus strictes.

Rien que cette année, la marque à l'étoile consacre 14 milliards d'euros à sa division "voitures particulières". Les fonds sont réservés à la "technologie de combustion de pointe", mais aussi à l'électrification et à la numérisation. Bien que le chef d'entreprise germano-suédois n'ait pas précisé le montant que Mercedes consacre à l'ICE, il a admis qu'il s'agit de "plus d'argent que ce qui était prévu".

Ola Källenius a évoqué la Classe S et sa mise à jour à mi-parcours prévue pour 2026 : "Nous avons investi beaucoup plus dans la mise à jour du modèle de la nouvelle Classe S à moteur à combustion que ce que nous dépensons normalement pour un lifting." L'objectif de Mercedes est de faire en sorte que ses groupes motopropulseurs conventionnels atteignent "le niveau technologique le plus élevé". Si la marque de luxe ne dépense pas beaucoup d'argent dans les moteurs à essence et diesel, elle "bloquerait soudainement son activité de moteurs à combustion en 2027 ou 2028".

Il faisait référence aux réglementations Euro 7 et China 7 et à la façon dont les moteurs doivent être mis à jour pour fonctionner plus proprement afin de répondre aux règles d'émissions plus strictes. L'objectif de Mercedes est de modifier toutes les "combinaisons pertinentes de moteurs à combustion et de transmissions" pour éviter d'avoir à payer des amendes massives. Ola Källenius a indiqué que les futurs moteurs seraient électrifiés dans une certaine mesure, ce qui signifie qu'il faut s'attendre à une augmentation du nombre de véhicules hybrides dans la gamme.

Mercedes sait qu'elle doit s'adapter, maintenant que la transition vers les VE ne se déroule pas comme prévu. Il y a trois ans, elle a déclaré que les véhicules hybrides rechargeables et les voitures entièrement électriques représenteraient environ 50 % des ventes annuelles d'ici à 2025. Or, il est très peu probable que cela se produise. À un moment donné, l'entreprise a même déclaré qu'elle passerait au tout électrique d'ici à 2030 dans certains pays "où les conditions du marché le permettent".

Après avoir été frappée de plein fouet par la réalité, Mercedes n'a eu d'autre choix que de réajuster ses objectifs. Elle souhaite désormais que les voitures hybrides et électriques représentent la moitié des livraisons d'ici à la fin de la décennie. L'objectif ultime de devenir neutre en carbone d'ici 2040 n'a pas changé, selon Ola Källenius.

Il a réfuté les rumeurs selon lesquelles l'entreprise aurait annulé le développement d'une plateforme pour la prochaine génération de l'EQS : "Le projet se poursuit à grande vitesse". De plus, l'entreprise n'abandonne pas ses projets concernant les huit gigafactories promises pour construire les batteries nécessaires à ses ambitions en matière d'énergie électrique. Toutefois, les installations seront prêtes "un peu plus tard" que prévu.

Depuis que nous avons évoqué l'EQS, un rapport intéressant a été publié au début de l'année sur la manière dont Mercedes testait sa majestueuse voiture électrique avec un moteur à combustion à prolongateur d'autonomie. La grande voiture électrique aurait été équipée d'un minuscule moteur turbo à deux cylindres de 1,0 litre monté à l'avant. Toutefois, les essais auraient été interrompus.

Mercedes a conclu un accord avec Geely pour travailler conjointement sur des moteurs hybrides qui équiperont également des modèles Volvo. Le géant chinois de l'automobile possède une expertise dans le domaine des prolongateurs d'autonomie, et a notamment conclu un accord avec Renault. La nouvelle division Horse est spécialisée dans les moteurs à combustion, y compris ceux développés comme prolongateurs d'autonomie.