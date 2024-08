Avec les nouvelles C63 et GLC63 qui perdent leurs quatre cylindres au grand dam des passionnés, il est compréhensible de s'inquiéter de l'avenir d'AMG. Vous serez heureux d'apprendre que le vénérable V8 n'est pas menacé de disparition. Mercedes vient de confirmer que d'autres modèles à huit cylindres sont en projet. Bien que l'identité de la prochaine voiture d'Affalterbach équipée d'un moteur de 4,0 litres n'ait pas été révélée, il s'agit probablement de la CLE63.

Jerry Stamoulis, responsable des relations avec les médias et de la communication produit chez Mercedes-Benz Australie, a déclaré à CarSales qu'il y avait encore beaucoup de choses à venir sur le terrain du V8 : "Nous avons d'autres projets à venir. Le V8 fait toujours partie de notre portefeuille. Il y a donc encore des options. Si vous voulez vraiment un V8 AMG, nous en avons un. Nous en avons d'autres à venir. Oui, c'est un autre modèle [que la C63]. Oui, mais la berline C63 a tendance à introduire les nouvelles technologies".

La CLE - essentiellement une CLK refaite puisqu'elle fusionne les versions coupé et cabriolet de la Classe C et de la Classe E - offre déjà un moteur plus puissant que celui de la Classe C. Le CLE53 AMG est équipé d'un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres. On pense généralement que la CLE63, qui est encore plus puissante, maintiendra le V8 en vie. En début d'année, Autocar a cité des "hauts responsables" de Mercedes affirmant que le haut de gamme disposerait de huit cylindres issus du moteur M177 et d'une technologie hybride légère.

Mais ce n'était pas le plan initial, ou du moins c'est ce que nous avons entendu. Selon la rumeur, la CLE63 devait être équipée d'un système hybride rechargeable basé sur un petit moteur quatre cylindres de 2,0 litres. Oui, comme dans la C63. Le modèle AMG "53" est équipé d'un six cylindres, alors mettre un moteur plus petit dans le "63" ne semble pas correct et pourrait créer de la confusion.

Malgré le changement supposé du groupe motopropulseur à la fin de la phase de développement, la Mercedes CLE63 est toujours en bonne voie pour être présentée avant la fin de l'année 2024. Elle devrait être proposée en version coupé et cabriolet.

Le choix de la motorisation de la nouvelle génération de l'E63 n'est pas encore arrêté. Il y a environ un an, Michael Schiebe, PDG d'AMG, a déclaré qu'elle ne serait pas équipée d'un V8. Un six cylindres en ligne hybride rechargeable, ou quelque chose de ce genre, apporterait probablement un avantage en termes de puissance par rapport à la CLE63. Cela dit, le fait d'avoir un moteur à essence plus petit rebutera certains acheteurs.

Nouvelles photos espion Mercedes-AMG CLE63 Coupé