En début d'année, Porsche a été contraint de retirer les 718 Boxster et Cayman du marché européen en raison de nouvelles réglementations. Le Macan à moteur à essence a subi le même sort. Toutefois, le duo de voitures de sport et le crossover sont toujours disponibles à l'achat en dehors de l'UE. Néanmoins, l'avenir de ces modèles équipés de moteurs à combustion est en train de tourner.

Albrecht Reimold, directeur de la production chez Porsche, a déclaré à l'Automobilwoche que la production du Boxster et du Cayman sera arrêtée au milieu de l'année prochaine. Porsche poursuit le développement de la remplaçante entièrement électrique, qu'il a déjà conduite, et promet qu'il s'agira d'une "voiture vraiment amusante". Aucun autre détail n'a été communiqué, mais à en juger par les photos-espionnes, il est probable que le cabriolet sorte en premier.

Le Macan de la génération précédente est une autre Porsche à moteur à essence qui risque d'être supprimé. Alors que le tout nouveau successeur EV est déjà sorti, l'ancien crossover sportif est toujours vendu en dehors de l'Europe. Reimold affirme que d'ici le milieu de l'année 2026, l'entreprise sera "totalement engagée" dans la production du successeur électrique. La disponibilité limitée des pièces accélère la disparition du modèle à moteur à combustion interne.

Les réglementations de plus en plus strictes en Europe sont également un autre clou dans le pneu du Macan. Reimold a indiqué qu'il ne serait pas financièrement possible d'investir dans une voiture vieille de dix ans, même s'il s'agit de l'un des produits les plus vendus : "Le volume seul n'est pas une référence pour nous en tant que constructeur de véhicules de prestige".

À en juger par les ventes de 2023, la disparition imminente de ces trois voitures devrait avoir un impact considérable sur les livraisons. L'année dernière, la gamme 718 a augmenté de 13 % pour atteindre 20 518 unités, tandis que la demande pour le Macan est restée au niveau de l'année précédente, avec 87 355 véhicules. Le plus petit des deux SUV de Porsche a presque été le plus vendu, devançant le Cayenne de moins de 200 unités.

Le Macan électrique a plus de chances de séduire des acheteurs qui auraient opté pour un moteur à essence. Reste à savoir ce que les passionnés penseront de l'absence de moteur derrière les sièges d'un Boxster/Cayman. Nous ne serons pas trop surpris si la 718 sortante bénéficie d'une poussée des ventes tant que les moteurs à essence sont encore proposés. Cela dit, ces modèles ont disparu d'Europe et Porsche ne peut que rêver d'atteindre les performances de vente de 2023.