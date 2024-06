Hyundai participera cette année à la course de côte de Pike Peak avec quatre Ioniq 5 N. Et comme la marque sud-coréenne l'a annoncé en avril, deux d'entre eux seront très proches de la voiture de série. Hyundai a expliqué, vendredi dernier, qu'elle utiliserait également deux véhicules hautement optimisés. Le grand espoir : battre le record des SUV/crossovers électriques modifiés. Voici donc la Hyundai Ioniq 5 N Time Attack Spec.

Visuellement, les différences avec un Ioniq 5 N standard sont évidentes. Hyundai a fait don d'un kit aérodynamique agressif comprenant un gigantesque aileron arrière, des jupes latérales et des évasements d'ailes. Sous ces dernières se trouvent des roues forgées de 18 pouces, avec des pneus slicks Yokohama, soutenues par des freins à six pistons sur l'essieu avant et des freins à quatre pistons sur l'essieu arrière. Le châssis a été amélioré avec des amortisseurs réglables. La hauteur et le carrossage du véhicule sont également réglables.

Il y a aussi un peu plus de puissance puisque Hyundai a réajusté le groupe motopropulseur électrique, qui extrait désormais 37 chevaux supplémentaires du moteur arrière en mode overboost. Cela donne au TA Spec une puissance maximale du système de 687 ch. Cependant, les composants sont les mêmes que ceux de la voiture de série.

Une électrique qui fera du bruit

Tous les Hyundai Ioniq 5 de Pikes Peak reçoivent l'équipement de sécurité spécifié pour la participation. Curieusement, cela inclut également des haut-parleurs externes révisés qui peuvent produire un volume de 120 décibels. Les sons du système "N Active Sound+" de sont ensuite diffusés à l'extérieur. Outre l'exigence de sécurité selon laquelle les véhicules électriques font du bruit pendant les courses, Hyundai affirme que le "son du moteur" améliore le retour du conducteur.

En plus des modèles spécialement préparés pour la célèbre course de côte, Hyundai enverra deux Ioniq 5 N standard dans la course. Ici aussi, on assiste à un nouveau record, en l’occurrence pour les voitures électriques de série.

Les seuls changements par rapport à la version de série sont liés à la sécurité, car les arceaux sont obligatoires en compétition. Et pour les joueurs, Hyundai travaille avec la franchise Gran Turismo pour mettre en œuvre des courses de côte dans GT7. Plus de détails sur ce projet seront annoncés ultérieurement. Mais avant cela, voici ce qu'a déclaré Till Wartenberg, vice-président et responsable de la sous-marque N chez Hyundai :