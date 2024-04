La course vers les nuages fait partie des plus anciennes épreuves du sport automobile. Créée en 1916, cinq ans après la première édition des 500 miles d’Indianapolis, c’est une épreuve qui permet aux pilotes de dépasser leurs limites et aux constructeurs de tester leurs nouveaux prototypes. C’est ce que l’on pourra voir avec Quarkus, un constructeur français, qui sera au départ de l’édition 2024, le 23 juin prochain, pour tester en conditions réelles sa nouvelle supercar P3.

Depuis 108 ans, les records n’ont cessé d’évoluer en raison des progrès de l’industrie automobile. Dans cet article, nous allons revenir sur les records établis dans les cinq catégories principales que sont : Unlimited, Time Attack 1, Open Wheel, Pikes Peak Open et Porsche Cayman GT4 Clubsport. Trois de ces records ont été signés lors de l’édition précédente, en 2023.

Catégorie "Unlimited"

Pilote : Romain Dumas

Modèle : Volkswagen ID.R 2018

Année : 2018

Temps : 7’57’’148

La catégorie "Unlimited" est la plus importante et la plus spectaculaire de l’épreuve. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une série où s’affrontent des véhicules sans limite de puissance. C’est dans cette catégorie que le pilote français, Romain Dumas, a signé le record de l’épreuve en 2018, au volant du prototype électrique ID.R de Volkswagen avec un temps de 7’57’’148.

Tout d’abord, il s’agit du chrono le plus rapide de tous les temps, mais pas seulement, c’est également la première fois que l’on passe sous la barre des 8 minutes sur la montagne de Pikes Peak. Avec ce temps, il bat le record de son compatriote Sébastien Loeb, détenteur du record précédent au volant de la Peugeot 208 T16 Pikes Peak. Mais nous y reviendrons plus tard.

La Volkswagen ID.R est un prototype entièrement électrique du constructeur allemand. Elle est équipée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, et d’une transmission intégrale. Avec une puissance de 671 ch et un couple de 649 Nm, elle passe de 0 à 100 km/h en 2,25 secondes.

Catégorie "Time Attack 1"

Pilote : David Donohue

Modèle : Porsche GT2 RS Clubsport 2019

Année : 2023

Temps : 9’18’’053

La catégorie "Time Attack 1" est une catégorie qui regroupe des véhicules modifiés, non homologués pour la route, basés sur les modèles de production. Comme le déclare l’organisateur, "l’éligibilité est limitée aux véhicules à quatre roues à carrosserie fermée et doivent conserver leur configuration OVM d’origine telle que livrée en ce qui concerne l’alimentation en air/carburant, le nombre de cylindres, le nombre de roues motrices et l’emplacement de celles-ci".

C’est dans ce cadre que David Donohue a établi le record de la catégorie au volant de la Porsche GT2 RS Clubsport lors de la dernière édition. Il a réalisé un temps de 9’18’’053, battant le précédent record de 5 secondes.

La Porsche GT2 RS Clubsport est équipée du célèbre moteur biturbo 6 cylindres à plat de 3,8 litres qui développe près de 700 chevaux et 750 Nm de couple. Elle passe de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes environ.

Catégorie "Open Wheel"

Pilote : Codie Vahsholtz

Modèle : Ford Open Vahsholtz Custom 2013

Année : 2023

Temps : 9’19’’192

La catégorie "Open Wheel" met en scène les voitures de course traditionnelles de Pikes Peak, cela peut aller de la monoplace au buggy. En effet, les véhicules autorisés sont les "véhicules monomoteurs, monoplaces, à roue ouvertes et à cockpit ouvert avec moteur avant ou arrière, à quatre ou deux roues motrices".

C’est au volant de la Ford Open Vahsholtz Custom que Codie Vahsholtz a établi le nouveau record de la catégorie en 9’19’’192. L’Américain a battu le précédent record de 16 secondes, anciennement détenu par son propre père, Clint Vahsholtz, avec la même voiture en 9’35’’490.

En effet, Codie Vahsholtz a repris la voiture de son père avec quelques modifications apportées par l’équipe pour adapter le véhicule à son style, notamment au niveau du cockpit, qui a dû être aménagé en raison de la différence de taille entre le père et le fils.

Catégorie "Pikes Peak Open"

Pilote : Romain Dumas

Modèle : Ford Performance SuperVan 4 2023

Année : 2023

Temps : 8’47’’682

La catégorie "Pikes Peak Open" regroupe des voitures se rapprochant des modèles de série par leur apparence. En effet, les "pièces de carrosserie extérieures doivent être identiques en apparence au véhicule de production d’origine". Cependant, des modifications majeures peuvent être apportées aux moteurs, aux transmissions et à la suspension. Les dispositifs aérodynamiques et les ailes sont également autorisés.

Romain Dumas est décidemment le roi de la course vers les nuages. Le pilote alésien a établi un second record, cette fois-ci dans la catégorie « Pikes Peak Open », au volant du SuperVan 4 de Ford Performance avec un temps de 8’47’’982. Il bat le précédent record de 37 secondes.

Le Supervan 4, dans sa version 4.2, développe près de 1400 ch. C’est moins que le modèle sur lequel il est basé, le 4.0, mais cela ne l’a pas empêché d’aller chercher le record de la course de côte.

Catégorie "Porsche Cayman GT4 Clubsport"

Pilote : Travis Pastrana

Modèle : Porsche Cayman GT4 Clubsport 2016

Année : 2018

Temps : 10’33’’897

Cette dernière catégorie, comme son nom l’indique, est une série réservée exclusivement à la Porsche Cayman GT4 Clubsport. Cette année, elle sera remplacée par la catégorie "Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama". Elle accueillera tous les constructeurs de véhicules GT4.

Le dernier détenteur du record est Travis Pastrana. L’Américain a établi le record de la catégorie en 2018, avec un temps de 10’33’’897 au volant de la Cayman GT4 Clubsport de 2016.

Dérivée de la Cayman GT4, elle est équipée du même moteur 6 cylindres à plat de 3,8 litres. Elle développe 385 ch et 420 Nm de couple pour passer de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes.

2013, un record à la française

Pilote : Sébastien Loeb

Modèle : Peugeot 208 T16 Pikes Peak

Année : 2013

Temps : 8’13’’878

Nous terminons cette liste avec un petit bonus, le record de l’épreuve signé par Sébastien Loeb en 2013, avant que celui-ci ne soit détrôné par Romain Dumas cinq ans plus tard. A l’époque, le nonuple champion du monde de rallye participait pour la première fois à la célèbre course de côte.

Au volant de la Peugeot 208 T16 Pikes Peak, le pilote français a pulvérisé le précédent record de près d’une minute et demie (il s’agissait de la première édition sur route totalement asphaltée et par temps sec). Même si le record de l’épreuve est aujourd’hui détenu par Romain Dumas avec la Volkswagen ID.R, Sébastien Loeb détient toujours un record. En effet, le pilote Alsacien peut se consoler car il a signé le meilleur temps au volant d’un véhicule thermique tandis que son compatriote était à bord d’un prototype 100% électrique.

La 208, dans sa configuration "Pikes Peak", était équipée d’un moteur V6 biturbo de 3,2 litres développant 875 ch pour un 0 à 100 km/h en 1,8 seconde.