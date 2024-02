156 virages, 20 kilomètres et 1500 mètres de dénivelé pour une arrivée à plus de 4300 mètres d'altitude. C'est le défi que s'apprête à relever le constructeur français, Quarkus. Avec la Quarkus P3, leur nouvelle supercar de route actuellement en développement, l'entreprise des Mureaux, dans les Yvelines, sera au départ de la course de côte "Pikes Peak", le 23 juin prochain, aux États-Unis.

La Quarkus P3 vise le sommet

Encore en développement, la Quarkus P3 s'attaquera à la deuxième course la plus ancienne d'Amérique. En effet, la course vers les nuages a été créée en 1916, cinq ans après les débuts des 500 miles d'Indianapolis en 1911. Mais alors, pourquoi ce choix ?

Dans leur communiqué de presse, Quarkus indique que choisir Pikes Peak était un choix logique et naturel. Ari Vatanen, figure de la compétition et vainqueur en 1988, fait partie des personnalités qui suivent de près le projet du constructeur français. Le choix de la course américaine se veut être un hommage au pilote Finlandais, recordman de l'époque.

Bruce Jouanny sera au volant de la Quarkus P3 à Pikes Peak

Agé de 71 ans, le pilote finlandais ne prendra pas le départ de la 102ème édition. Cette tâche a été confiée à Bruce Jouanny qui sera au volant de la Quarkus P3 floquée du numéro 26. Pilote expérimenté et animateur de Top Gear France ces dernières années, le Français est impliqué dans le projet depuis les premiers tours de roue de la supercar.

"Je suis heureux de relever ce défi et impatient de découvrir Pikes Peak. C’est une course mythique et qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du développement de la Quarkus P3. On parle souvent de test grandeur nature, on ne peut pas rêver mieux que Pikes Peak. Un parcours sur une vraie route, mais avec des contraintes particulières : l’altitude, les bosses, des épingles et des portions rapides, des précipices… C’est un décor unique pour se challenger, en tant qu’équipe, constructeur et pilote. Je suis certain que nous allons beaucoup apprendre à tous les niveaux."

Une supercar née pour la course... mais homologuée pour la route

Pour le constructeur français, Pikes Peak est l'endroit idéal pour tester leur nouveau bolide. châssis tubulaire en carbone, train-roulants et suspensions développés en interne, moteur 4 cylindres compressé, couplé à une hybridation. Environ 300cv sous le capot, pour un poids de 600kg. Des performances dignes de la course pour une voiture homologuée pour la route.

Quarkus P3

Après plusieurs tests sur circuits, la Quarkus P3 se confrontera à l'altitude des Alpes avant de s'envoler pour le Colorado. A l'issue de l'épreuve de Pikes Peak, le développement se poursuivra en prenant en compte les résultats obtenus. D'après les mots de Damien Alfano, fondateur de Quarkus, le constructeur français devra réaliser en trois mois, ce qui était prévu en neuf mois.

"Se lancer dans le défi Pikes Peak, tandis que le premier prototype de développement vient d'être présenté, ce n'est clairement pas raisonnable. Aucun constructeur ne fait cela ! Mais c'est notre philosophie, croire en nos rêves, ne se fixer aucune limite et partager cette aventure avec nos clients et partenaires, tous aussi passionnés que nous. Lorsque Bruce a évoqué son idée de gravir ce monument, je n'ai simplement pas pu dire non. Le cœur a parlé. Maintenant, nous y allons, et c'est une formidable opportunité de booster le développement de la Quarkus. Nous devons réaliser en trois mois ce qui était prévu en neuf… Let’s go!"

Avec un projet qui a débuté fin novembre, Quarkus se heurte à un timing serré. Mais le constructeur des Mureaux peut compter sur le soutien opérationnel et technique de RD Limited, la structure de Romain Dumas, quadruple vainqueur et détenteur du record de l’épreuve. La Quarkus P3 sera officiellement présentée le 2 mai lors du Prestige Auto Beaune.