L'Alfa Romeo 33 Stradale restera dans l'Histoire comme la dernière supercar du constructeur italien dotée d'un moteur à combustion interne. Toutefois, une version entièrement électrique a également été produite. Sur les 33 unités prévues pour la production, seules quelques-unes sont sans émissions, la plupart des acheteurs ayant opté pour le V6.

Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, a partagé sur X (anciennement Twitter) une vidéo de la 33 Stradale en version électrique. Elle reflète le modèle équipé d'un moteur biturbo de 3,0 litres, mais avec une absence notable : la sonorité distinctive du V6. Au lieu de cela, nous n'entendons que le gémissement des moteurs électriques.

C'est un son auquel il faudra s'habituer, car les supercars sans moteur à essence sont appelées à devenir de plus en plus courantes.

Nous préférons de loin le V6 au moteur électrique, même si cette version est plus puissante. Elle développe une puissance de 750 ch, soit 130 ch de plus que le six cylindres. Les deux modèles passent de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et atteignent une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. En version électrique, la voiture phare d'Alfa Romeo peut parcourir 450 kilomètres en une seule charge.

Le superbe coupé aux portes papillon a été conçu en collaboration avec le carrossier italien Carrozzeria Touring Superleggera. La 33 Stradale est une propulsion lorsqu'elle est munie du moteur à combustion et quatre roues motrices avec la configuration EV à trois moteurs. Le modèle à essence est équipé d'une boîte de vitesses ZF à huit rapports et double embrayage.

Alfa Romeo n'a jamais communiqué publiquement sur le prix de sa 33 Stradale moderne, les 33 unités prévues ayant été vendues avant la présentation au public, éliminant ainsi la nécessité d'une tarification officielle.

La nouvelle 33 Stradale a été dévoilée en août 2023 mais la production ne devrait pas commencer avant le 24 juin de cette année. En 2026, une supercar exclusivement électrique sera dévoilée, peut-être avec un autre nom à saveur rétro.