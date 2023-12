Volkswagen Véhicules Utilitaires oriente sa gamme de modèles "Bulli" vers l'avenir. Aujourd'hui, elle se décline en trois versions : Transporter, Multivan et ID. Buzz. Le départ a été donné en 2021 par le nouveau Multivan, équipé pour la première fois d'une motorisation hybride rechargeable en option. Il a été suivi en 2022 par les ID. Buzz et ID. Buzz Cargo (638 kg de charge utile).

Le compte à rebours a maintenant commencé pour le troisième nouveau "Bulli" : le Transporter et la version navette de la gamme, la Caravelle. Selon Volkswagen, "des véhicules utilitaires dotés de systèmes de propulsion et d'assistance ultramodernes et d'une charge utile de plus d'une tonne". Il s'agit donc des successeurs du T6.1, probablement sous le nom de T7, qui n'a jamais été officiellement utilisé pour le nouveau Multivan. Le modèle sera présenté dans son intégralité au printemps 2024.

Mais Volkswagen Véhicules Utilitaires ne nous dit pas tout. Le nouveau "Bulli" de 2024 est en fait le Ford Transit/Tourneo Custom avec la partie avant et le logo de Volkswagen. Comme c'est déjà le cas pour l'Amarok avec le Ford Ranger, par exemple.

Selon VW Véhicules Utilitaires, l'éventail des variantes des Transporter et Caravelle devrait être "énorme" : le catalogue comprendra un fourgon en deux longueurs et hauteurs différentes, un break, un camion à plateau avec cabine double et la Caravelle.

Cette gamme peut être combinée avec des moteurs turbo-diesel (TDI) ainsi qu'avec une propulsion hybride rechargeable (eHybrid) et des propulsions purement électriques (e-Transporter et e-Caravelle). Un coup d'œil sur Ford : sous le capot, on y trouve des diesels de 110 à 170 ch, avec une boîte manuelle à six vitesses de série. Une boîte automatique à huit vitesses est disponible en option pour les versions de 136 et 170 ch.

Le nouveau Transit Custom diesel est déjà sorti des chaînes de production et les livraisons débuteront au quatrième trimestre 2023. Le Transit Custom PHEV peut également être commandé et arrivera chez les clients au printemps prochain. Le Transit Custom 100% électrique suivra à l'été 2024.

La variante de modèle purement électrique E-Tourneo Custom mise sur un moteur électrique de 160 kW (218 ch), la batterie possède une capacité de stockage utile de 64 kWh, suffisamment pour une autonomie sans émissions locales allant jusqu'à 325 kilomètres. La séparation systématique de la série T et le développement séparé de véhicules pour les différentes utilisations et les différents groupes cibles qui en découle ont donné naissance à un nouvel utilitaire qui est plus utilitaire que jamais.

En tant que troisième nouvelle série, le nouveau Transporter et la nouvelle Caravelle devraient poursuivre la success story de leurs légendaires prédécesseurs à partir de 2024. Les préventes du nouveau Transporter débuteront en Allemagne en 2023. Dans ce contexte, Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoilera prochainement les spécifications du nouveau Transporter.