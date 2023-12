Les projets de Jaguar pour l'avenir sont résolument ambitieux : l'entreprise de Coventry a déclaré vouloir rendre sa gamme entièrement électrique à partir de 2025, mais il reste encore beaucoup de choses à définir en termes de plans industriels et de produits. La nouvelle gamme devait commencer par l'héritière de la XJ, annulée depuis, et une famille de SUV, alors qu'aujourd'hui les dernières nouvelles officielles parlent d'une berline sportive.

Ce modèle fera ses débuts officiels en 2025, avec le lancement de la production, mais il est très probable que nous puissions le voir en avant-première au cours de l'année 2024, notamment pour maintenir l'attention sur une marque qui a très peu fait parler d'elle au cours des derniers mois. Par ailleurs, tout ce qui est attendu est la F-Type ZP Edition, avec laquelle la société fera ses adieux aux moteurs à essence.

Voici donc les nouveautés de la marque Jaguar attendues en 2024 :

Jaguar GT EV

Avec l'électrique, Jaguar entend passer à la vitesse supérieure et entrer en concurrence directe avec des marques comme Aston Martin et Bentley. De 2025 à 2027, la marque lancera chaque année un nouveau modèle basé sur la plateforme JEA, construite en interne et qui constituera la véritable base de la nouvelle stratégie de la marque. Le premier modèle sera une GT à quatre portes qui promet déjà d'être la voiture la plus puissante jamais construite par Jaguar.

Berline électrique Jaguar

Cette voiture marquera véritablement un nouveau départ : elle aura un style audacieux et un très haut niveau de technologie, des batteries 800 volts, une transmission intégrale, une connectivité avancée et une autonomie de l'ordre de 700 km.

Nom Jaguar GT EV Carrosserie Berline 4 portes Moteur Électrique Date d'arrivée Deuxième semestre 2024 Prix Plus de 100 000 euros

Jaguar F-Type ZP Edition

La F-Type ZP est la dernière des éditions spéciales proposées par Jaguar pour mettre fin à la carrière de sa biplace. Elle se distingue par un ensemble esthétique sur mesure signé par SV Bespoke, le département de personnalisation de Jaguar, et est disponible en Oulton Blue Gloss et Crystal Grey Gloss, inspirés des couleurs les plus emblématiques de la Type E et associés à des intérieurs en cuir rouge ou bleu.

Jaguar F-Type ZP Edition

L'édition ZP, produite en série limitée à 150 exemplaires pour le coupé et le cabriolet, est basée sur la version R75 avec un moteur V8 5.0 de 575 ch et une vitesse de pointe de 300 km/h. Elle est équipée de jantes spéciales de 20 pouces avec des inserts noirs. Elle arrivera dans la première partie de l'année 2024 à des prix qui n'ont pas encore été annoncés.