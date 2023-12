À la fin des années 1970, quelqu'un a décidé d'abandonner cette Jaguar Type E Série 2. La vignette d'immatriculation, visible à travers le pare-brise embué, indique 1978, et le compteur kilométrique n'affiche que 50 692 km. Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle elle a été abandonnée, mais le temps et la nature n'ont pas été tendre avec ce classique.

Pourrie jusqu'à la moelle

La voiture a été découverte au Royaume-Uni par la chaîne YouTube IMSTOKZE, et il n'est pas nécessaire d'être un passionné de Jaguar pour ressentir une certaine douleur à la vue de ce véhicule. Lorsque la caméra s'approche de la voiture de sport, on peut facilement voir la rouille et la corrosion à l'extérieur. Le toit a disparu, ce qui nous offre une vue déprimante de l'intérieur. La nature a partiellement récupéré la voiture, avec des moisissures et de la mousse visibles sur de nombreuses surfaces, mais c'est la rouille qui nous transperce le cœur. Les trous dans le plancher montrent que cette voiture est pourrie jusqu'à la moelle.

La situation est encore plus grave sous le capot, qu'il est difficile d'ouvrir car les charnières sont pourries et tombent en ruine. Le six cylindres en ligne est toujours là, monté entre des éléments de suspension fortement rouillés. On ne sait pas si le moteur a tourné au cours des 40 dernières années, mais il n'a certainement pas tourné récemment. Et pourtant, il y a une lueur d'espoir avec la jauge d'huile, qui coulisse facilement et montre beaucoup d'huile propre dans le carter. Le contraste est saisissant avec le reste de la voiture, qui tombe littéralement en morceaux.

Un espoir est encore possible

D'après la vidéo, cette Jaguar faisait partie des nombreuses voitures appartenant à une personne récemment décédée. Aucun lieu n'est indiqué, et la vidéo suggère que toutes les voitures de cette zone seront bientôt déplacées pour faire de la place à une équipe de construction. On ne sait pas s'il s'agit d'une démolition ou d'une rénovation, ni ce qu'il adviendra des voitures, y compris de la Type E.

Pour un simple observateur, cette Jaguar classique n'est qu'une des nombreuses machines prêtes à partir à la casse. Même les passionnés auraient du mal à justifier une restauration. La rouille étant omniprésente, elle pourrait être trop abîmée pour être sauvée. Mais tout est possible et, comme le soulignent les commentateurs de la vidéo, les pièces détachées pour la restauration de la Type E sont facilement disponibles. De plus, il semble que cette voiture soit plus ou moins complète, avec son moteur et sa transmission.