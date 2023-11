La DeLorean DMC-12, avec ses portes papillon distinctives et sa carrosserie en acier inoxydable, occupe une place unique dans l'histoire de l'automobile. La voiture était destinée à être un véhicule de sport futuriste (le terme lui colle décidément à la peau), cependant, son accueil initial fut loin d'être exceptionnel en raison de divers facteurs, notamment à cause des soucis de performances et des problèmes financiers de la DeLorean Motor Company.

Malgré ses débuts difficiles, la DeLorean a connu une seconde vie en tant qu'icône dans le cinéma, en partie grâce à son rôle de machine à voyager dans le temps dans la trilogie "Retour vers le futur". Ce rôle a donné un second souffle à la voiture, la faisant passer d’une automobile de sport médiocre à un phénomène de la culture pop.

Dans le monde des passionnés de voitures classiques, aux États-Unis, la DeLorean est devenue un objet de collection très recherché. Les amateurs sont attirés non seulement par son design unique, mais également par son lien avec la franchise cinématographique bien-aimée. En conséquence, il existe une communauté dévouée à la DeLorean qui ne cessent de chercher des exemplaires négligés (il y en a eu environ 9000 en tout) de la voiture emblématique. Les gens derrière la chaîne Restored sur YouTube ont récemment eu pour mission de sauver une de ces voitures abandonnée, qui est restée statique depuis plus de 25 ans.

Abandonnée à travers le temps

Il s’agit d’une DeLorean au look plutôt bizarre, il faut l'admettre. Pour des raisons inconnues, il était autrefois peint en rouge et cette peinture est désormais à peine visible sur certains éléments extérieurs, ce qui rend son aspect global encore pire.

Mais il y a bien plus à découvrir qu’il n’y paraît. La voiture n’a qu’environ 12 000 miles au compteur (soit un peu plus de 19 000 km) et a toujours son moteur d’origine sous le capot. Il existe une bonne quantité de documents prouvant son historique d’entretien et de maintenance. L'intérieur n'a pas fière allure car les sièges sont déchirés et le tableau de bord s’est fissuré après avoir été exposé au soleil pendant des milliers de jours.

Evidemment, cette DeLorean aurait besoin de beaucoup d'attention afin de reprendre la route. Les premiers objectifs de l’équipe seront de s’occuper des roues et des pneus, puis du moteur.