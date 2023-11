La Jaguar Type E est réputée être l'une des plus belles voitures jamais construites, au même titre que la Mercedes 300SL Gullwing et la Lamborghini Miura. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'une version ordinaire de la superbe voiture de sport britannique, puisqu'elle a fait l'objet d'une transformation... inattendue. Construite par DevSpeed Motorsports pour le salon SEMA 2023, la E-Type radicalement transformée se trouve sur le stand d'Eneos à Las Vegas cette semaine.

La plus grande société pétrolière du Japon, fournisseur d'huile moteur et de fluides de transmission, met en avant cet engin basé sur une XKE 2+2 de 1969. Les puristes fronceront les sourcils en apprenant que la voiture est équipée d'un moteur 2JZ-GTE adapté d'une Toyota Supra et doté d'un turbocompresseur Borg Warner EFR 8474. La puissance est transmise à la route par une boîte de vitesses manuelle ZF à cinq rapports empruntée à une BMW M3 E36.

Les freins avant proviennent d'une Chevrolet Corvette 2003 (C5) et les freins arrière d'une BMW Série 5 Sedan 2010 (535i, E60). Les nouveaux/anciens freins sont associés à des jantes Rotiform de 17 pouces en deux parties, chaussées de pneus Bridgestone Potenza 225/45 R17 à l'avant et 255/40 R17 à l'arrière. Le sous-châssis arrière et le différentiel ont également été repris de la berline de luxe bavaroise.

Pour faire de la place à ces gros pneus, des élargisseurs d'ailes ont été conçus et imprimés en 3D avant que de la fibre de carbone ne soit ajoutée pour renforcer les panneaux de carrosserie. Cette Jaguar E-Type aux allures de Frankenstein est dotée d'un méchant mélange de pièces, dont une suspension avant personnalisée, des amortisseurs Silvers, un arceau de sécurité DevSpeed, ainsi qu'un grand nombre de pièces d'intérieur du marché secondaire : Volant OMP, sièges Tillett avec harnais Schroth, pédalier OBP et repose-pieds.

On nous dit que cette transformation folle a fait de la Jaguar Type E un "hot rod pour la rue et la piste". Vous pourrez la voir au salon SEMA 2023 jusqu'au vendredi 3 novembre.