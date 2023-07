Audi est en train de peaufiner la nouvelle génération de l'A4 sous toutes ses formes. Le lancement du nouveau modèle s'accompagnera d'un changement d'identité pour le véhicule compact haut de gamme, qui sera rebaptisé A5 pour les versions dotées d'un moteur à combustion. De nouvelles photos montrent un prototype de l'A5 Avant, qui est le successeur du break A4 que nous connaissons aujourd'hui.

Si ce qui précède vous semble un peu confus, il est sans doute bon de commencer par une petite mise au point. En début d'année, le constructeur automobile d'Ingolstadt a confirmé qu'il utiliserait des numéros impairs pour les voitures à moteur à combustion et des numéros pairs pour les véhicules électriques. Ainsi, l'actuelle A4 sera rebaptisée A5, tandis que la grande A6 passera dans la famille A7. L'avenir des modèles A4 et A6 est lié à des modèles entièrement électriques. En revanche, la berline phare A8 ne changera pas de nom, car elle devrait se transformer en véhicule électrique lors de sa prochaine génération.

Galerie: Photos - Audi A5 Avant, photos espions - juillet 2023

7 Photos

D'après ces nouveaux clichés, l'Audi A5 Avant est presque prête pour son lancement sur le marché. Un film de camouflage recouvre l'ensemble de la carrosserie, mais presque tous les éléments semblent prêts pour la production, à l'exception des feux arrière. En fait, il est un peu étrange de voir des éléments provisoires à l'arrière de cette voiture d'essai, car nous avons déjà vu les feux de série sur les prototypes précédents.

La grande nouveauté à l'intérieur de l'habitacle est le tableau de bord redessiné. Nous savons d'après les photos-espionnes précédentes que l'intérieur recevra un écran d'infodivertissement plus grand avec des commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation intégrées à l'écran sous forme de boutons virtuels. Nous ne pouvons pas dire s'il y aura des raccourcis physiques pour certaines fonctions ou non, mais nous savons qu'Audi essaiera de rendre le design aussi épuré que possible.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, chaque nouvelle A5 aura un moteur à combustion interne sous le capot. Ce prototype présente deux sorties d'échappement à l'arrière, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'un moteur à six cylindres se trouve sous le capot. La gamme de moteurs devrait se composer principalement de moteurs à quatre cylindres, le V6 étant réservé à la S5.