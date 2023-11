Le feu, l'eau, l'air et la terre. Nulle part ailleurs qu'en Islande, les quatre éléments de la nature ne s'entremêlent dans une séquence aussi primordiale. Glaciers, volcans, geysers, vents, chutes d'eau, fjords et aurores boréales font de cette île un lieu unique sur la planète et une partie intégrante de notre imaginaire collectif.

Un bébé géologique de moins de 20 millions d'années, perché sur la ligne de démarcation entre les plaques continentales eurasienne et nord-américaine, qui, sur une surface équivalente à un tiers de l'Italie, alterne paysages, conditions météorologiques et secousses telluriques de manière imprévisible.

Chocs et magma

Il y a déjà eu des milliers de secousses au début du mois, précédant l'état d'urgence qui a conduit à l'évacuation de Grindavík, une ville de 3 700 habitants située sur la péninsule de Reykjanes, à une soixantaine de kilomètres de la capitale Reykjavík. Le risque est qu'une éruption du volcan Fagradalsfjjall, l'un des 130 volcans de l'île (inactif depuis 800 ans avant d'entrer en éruption en 2021) se produise dans les prochaines heures, compte tenu du tunnel magmatique détecté à une profondeur de 800 mètres.

Dès l'Epic Drive de Mazda, auquel nous avons participé les 6 et 7 novembre, il était clair que la situation se compliquait. Lors de la visite de l'usine d'e-carburant dont l'entreprise japonaise est partenaire, les responsables du projet avaient conseillé aux gens de "porter des casques et d'être prudents". Ils ont également ajouté qu'il n'y avait aucun danger immédiat, cependant, depuis la fin du mois d'octobre, il y a eu environ 24 000 secousses et le sol s'est soulevé de 40 centimètres en raison de la pression souterraine du magma.

Un Wankel presque arctique

Le voyage organisé par Mazda avec le MX-30 E-Skyactiv R-EV s'est toutefois déroulé dans la direction opposée à la zone de soulèvement volcanique, le long d'une double boucle de 550 kilomètres au nord-ouest de Reykjavík, avec un départ et une arrivée dans la capitale.

Au milieu de paysages naturels incroyables, de landes désolées, d'étendues de neige et de glace, de fjords, de roches de lave et de tunnels sous-marins, le crossover japonais, tout comme l'Islande, s'est avéré être unique. Il s'agit en fait d'un hybride rechargeable, avec une propulsion 100 % électrique et un petit moteur rotatif Wankel faisant office de prolongateur d'autonomie. Résultat : aucun souci d'autonomie et un comportement linéaire dans toutes les conditions.

Avec Mazda en Islande

Oui, car pendant les plus de sept heures et demie qu'a duré le test islandais, les températures ont oscillé entre 8 et -3 degrés, des routes asphaltées et de longs tronçons de chemin de terre, de routes enneigées et parfois verglacées ont alterné. En supposant que le MX-30 testé en couleur Soul Red Crystal était équipée de pneus cloutés, les variations de la surface de la route se sont déroulées sans problème. Contrairement à l'alternance de panoramas extraordinaires que quelques soubresauts de l'âme doivent procurer à tout un chacun.

Un panorama de l'Islande

Embouteillé sur Reykjavík ?

Le Mazda Wankel, appelons-le ainsi par commodité, a montré sa maniabilité et sa douceur même dans la circulation. En fait, l'heure de pointe du matin dans les rues de Reykjavík (bien qu'il s'agisse d'un pays dont la population est inférieure à 400 000 habitants) ressemble beaucoup à celle d'un périphérique parisien ou d'une grande capitale européenne.

Apparemment, cela s'explique par le fait que la ville est construite sur une grande superficie, afin de donner aux maisons de l'espace pour respirer et de l'inclinaison au soleil, et que cela empêche une utilisation efficace de la flotte de transports publics.

Mazda MX-30

Cela va à l'encontre de l'objectif d'une nation qui vise à ne plus émettre de carbone d'ici 2030 et qui tire environ 25 % de ses besoins de l'énergie géothermique (au total, plus de 85 % de l'électricité provient de sources renouvelables, principalement de l'énergie hydraulique). Si la facture mensuelle d'électricité coûte donc l'équivalent de deux à trois euros, il n'est pas difficile de comprendre comment l'Islande se classe au deuxième rang européen en termes de diffusion des voitures électriques, même si l'essentiel du parc est encore alimenté par des moteurs à combustion interne.

Mazda MX-30 E-Skyactiv R-EV

Rotor et batterie au 66ème parallèle

Le MX-30 réunit les deux, rotor et batterie, d'une manière tout à fait innovante. Et comme il est rechargeable, avec une autonomie de recharge électrique d'environ 85 kilomètres, on peut même se passer de l'endothermique rotatif (réservoir de 50 litres).

L'entraînement (avant) est assuré par un moteur à aimant permanent capable de fournir 170 ch et 260 Nm, soutenu par un moteur Wankel de pointe de 830 cm3 et 75 ch qui sert de générateur d'énergie pour la batterie centrale de 17,8 kWh.

Les routes islandaises

L'Epic Drive de Mazda en Islande a permis de réaffirmer les points forts de la philosophie de l'entreprise d'Hiroshima : une ergonomie optimale du poste de conduite (le classique Jinba Ittai de la fusion parfaite entre l'homme et le cheval mécanique), une grande réactivité de la pédale de frein et de la direction, avec une charge au volant adaptée aux besoins, un calibrage optimal des suspensions, une dynamique de conduite qui n'est pas du tout exigeante.

Triptyque de conduite

Il existe également trois modes de conduite :

Normal : vous conduisez en utilisant la batterie, qui, une fois qu'elle atteint 45 %, sera rechargée par le moteur Wankel qui maintiendra son état de charge. C'est ce mode que nous avons utilisé pendant les quatre cinquièmes de l'essai.

: vous conduisez en utilisant la batterie, qui, une fois qu'elle atteint 45 %, sera rechargée par le moteur Wankel qui maintiendra son état de charge. C'est ce mode que nous avons utilisé pendant les quatre cinquièmes de l'essai. EV : permet de rouler en utilisant uniquement la charge de la batterie. Le moteur Wankel n'intervient qu'en cas de kick-down, de forte poussée, ou lorsque la batterie est à 0%. En Islande, nous l'avons utilisé dans la dernière partie du voyage.

: permet de rouler en utilisant uniquement la charge de la batterie. Le moteur Wankel n'intervient qu'en cas de kick-down, de forte poussée, ou lorsque la batterie est à 0%. En Islande, nous l'avons utilisé dans la dernière partie du voyage. Charge : permet de sélectionner le pourcentage d'état de charge par paliers de 10% que vous souhaitez atteindre afin que le moteur Wankel n'intervienne qu'à l'état de charge que vous souhaitez maintenir.

Le chapitre sur la consommation, tiré de l'ordinateur de bord, se termine par une moyenne de 8,2 litres d'essence et de 17,5 kWh aux 100 kilomètres, en utilisant le mode "tout électrique" pour les 100 derniers kilomètres.

Les routes islandaises sont classées en plusieurs catégories : S = Stofnvegur : route principale ; T = Tengivegur : route secondaire ; L = Landsvegur : route rurale ; H = Héraðsvegur : route provinciale.

Même au 66ème parallèle, le MX-30 a confirmé, à notre avis, toutes les impressions de Flavio Atzori dans l'essai approfondi réalisé par Motor1.com Italia.

Tout est donc parfait ? Bien sûr que non. La gestion des entrées/sorties par l'arrière avec les portes qui s'ouvrent comme un livret est assez encombrante (non seulement pour les personnes, mais aussi pour ranger des objets, vêtements et autres matériels), le navigateur n'est pas irréprochable et la maniabilité des commandes de fonction sur l'écran exigu est d'emblée peu intuitive.

L'itinéraire de test, entre la capitale et des lieux aux noms imprononçables

Passer tout ce temps au volant, avec quelques pauses pour prendre des photos et tourner des mini-vidéos pour les réseaux sociaux, et conduire sans presque aucun repère (Nous n'avons pas dû croiser plus de cinq voitures en sens inverse), dans des landes avec seulement quelques agglomérations isolées et les inévitables petites églises, peut être fatigant, ou dangereux (le briefing technique de Mazda était minutieux).

Mais non. Le MX-30 transmet partout confort et sécurité, avec un caractère harmonieux et satisfaisant. En d'autres termes : Jinba Ittai à près de 9 000 kilomètres d'Hiroshima.