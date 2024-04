Le Renault Captur a évolué en cette année 2024. Un lifting semble-t-il, à première vue, surtout si l'on considère le design enfant du crayon de Gilles Vidal. Pourtant, certaines mises à jour sont de fond, voire plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est bien d'interaction homme-machine qu'il s'agit, surtout une fois à bord.

Regardons de plus près l'intérieur de ce nouveau Renault Captur 2024.

Renault Captur, le tableau de bord

Alternance d'éléments doux au toucher et de plastiques un peu plus rigides. Organisation des espaces désormais reconnue, mais surtout introduction du nouveau système OpenR Link avec Google intégré, avec le nouvel écran tactile vertical de 10,4 pouces positionné au centre de la console centrale. Tels sont les éléments caractéristiques du Captur 2024, qui conserve toutefois un net air de famille avec le modèle précédent.

Prenons les choses dans l'ordre : le tableau de bord est conçu de manière à relier les zones conducteur et passager, en s'élevant jusqu'à la hauteur du volant. Les matériaux sont doux au toucher, avec des teintes sombres et discrètes. Le volant conserve la disposition familière des boutons, avec la gestion de l'Adas à gauche et le système de communication, d'infodivertissement et de commande vocale à droite. On apprécie la prise en main - classique - ainsi que les surpiqûres contrastées à l'intérieur de la couronne.

Le tableau de bord évolue du côté passager avec l'ouverture du tiroir à coussins, qui est très profond : un atout. Les bouches d'aération bien présentées méritent également d'être mentionnées.

Il est clair, cependant, qu'il s'agit du moniteur central de gestion de la vie à bord, avec des boutons physiques à la base qui vous permettent de varier le système de contrôle de la climatisation, sans avoir à passer par des menus tactiles ou des sous-menus.

Le système d'exploitation du Renault Captur Le moniteur du conducteur

Immédiatement en dessous, on trouve un espace avec deux prises USB C et un allume-cigare, ainsi qu'un plateau qui anticipe la cloche de l'antipatinage - au design rationnel, mais bien fait - et deux porte-gobelets, ainsi qu'un accoudoir coulissant.

Renault Captur, connectivité

La grande nouveauté du Captur 2024 est, comme nous l'avons dit, le système d'exploitation OpenR Link avec Google intégré - en fonction de l'équipement. Il est équipé d'Android Automotive 12, une nouveauté absolue pour une voiture du segment B. L'écran central de 10,4 pouces avec une résolution de 960x1280 vous permet de gérer toute la vie à bord, en exploitant également diverses applications telles que Waze, Amazon Music, Vivaldi, Easy Park.

L'un des éléments clés est certainement la possibilité d'effectuer des mises à jour FOTA (Firmware over the air). En effet, le Captur a revu l'architecture des calculateurs embarqués, ce qui permet de mettre à jour potentiellement des éléments tels que les Adas ou les modes de conduite dans le futur.

En plus d'être personnalisable - même côté conducteur - le Captur propose - pour ceux qui ne souhaitent pas installer le système d'exploitation (selon la finition) - Android Auto et Apple CarPlay avec ou sans fil pour la connectivité des smartphones.

Renault Captur 2024 Instrumentation numérique 10,4" Affichage tête haute Non Moniteur central 10,2" Système d'exploitation Android Automotive 12 OTA FOTA - Firmware Over The Air Assistant vocal oui

Renault Captur, qualité et matériaux

L'un des éléments clés de Renault est l'utilisation de textiles et de cuir d'origine non animale. Il s'agit bien sûr d'un choix éthique, mais aussi d'un choix durable. En fait, le constructeur français a décidé d'adopter ce choix pour tous ses modèles d'ici à 2025, afin de réduire l'empreinte carbone de la production d'une voiture. La pollution passe aussi par ces facteurs, et pas seulement les émissions de gaz d'échappement, c'est donc une bonne chose.

Des matériaux doux au toucher, des sièges en tissu très bien rembourrés alternent avec des éléments plus rigides que l'on retrouve principalement à l'intérieur des portières où une barre lumineuse se distingue également. Un toit panoramique en verre est également disponible.

Ceux qui optent pour la finition haut de gamme Esprit Alpine trouveront des détails tels que le drapeau français sur le siège, ainsi que le logo affiché, et des surpiqûres contrastées.

Renault Captur (2024)

Renault Captur, l'espace

L'espace à bord du nouveau Renault Captur reste inchangé par rapport au passé, donc très bon. 221 mm, c'est le rayon des genoux, obtenu en exploitant un élément aussi simple qu'ingénieux : la banquette arrière coulissante sur 16 cm, qui permet, lorsque c'est nécessaire, d'augmenter le confort des passagers ou, au contraire, l'espace utilisable pour les bagages. La banquette arrière est coulissante sur 16 cm. On peut ainsi choisir de privilégier le volume de chargement ou l'espace pour les passagers arrière.

L'habitacle offre des espaces de rangement totalisant 24,7 litres, dont un tiroir de 7 litres et, selon la version, des poches au dos des sièges avant.

La capacité du compartiment à bagages est de 616 litres maximum (536 dm3 selon la norme VDA) dans la configuration avec la banquette arrière avancée au maximum. Il s'agit d'une valeur liée aux versions légères, car la version hybride complète a une capacité de 484/438 litres.

Renault Captur, vista dal vivo (en italien)