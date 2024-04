La nouvelle Renault Twingo électrique pourrait arriver plus tôt que prévu. Lors de la journée des investisseurs et des actionnaires, la division Ampère de Renault, chargée de la conception des voitures à zéro émission, a annoncé qu'elle commencerait à concevoir la version finale de la nouvelle petite voiture dès le mois d'avril.

L'objectif est de mettre la voiture en production d'ici deux ans afin de contrer la forte concurrence des rivaux chinois. Voici ce que nous savons.

OK pour le projet

Selon Reuters, d'après des sources non confirmées au sein de l'entreprise française, la réunion d'approbation du "freeze concept" de la nouvelle Twingo électrique aurait lieu au cours de la dernière semaine de mars (l'événement au cours duquel le design d'un nouveau véhicule est généralement validé et défini).

Dès lors, c'est à Ampere elle-même qu'incombe la tâche de commencer à choisir les fournisseurs, de créer les premiers prototypes et de tout préparer pour la production. Les raisons de cette "course" au véhicule définitif, notamment, selon Reuters, sont à chercher du côté de la concurrence chinoise, de plus en plus féroce sur le segment des petites voitures à hayon.

Nouvelle Renault Twingo électrique, le concept

Composants de l'héritage

Toujours selon Reuters, et selon une déclaration de Gilles Le Borgne, directeur de la technologie de Renault, au quotidien Les Echos, pour réduire le temps de développement de la nouvelle Twingo, les ingénieurs devront réduire le nombre de composants de 20 %, en utilisant autant que possible des pièces empruntées aux autres voitures de l'entreprise ou en privilégiant des composants déjà disponibles chez les fournisseurs.

Toujours selon l'agence de presse, une troisième source, également au fait des plans de Renault pour la production en série de la nouvelle Twingo d'ici 2026, a déclaré que le modèle serait assemblé à Novo Mesto, en Slovénie, où est produite l'actuelle génération de Twingo électrique ZE.

Nouvelle Renault Twingo électrique, le concept

L'objectif à long terme de Renault serait de collaborer avec d'autres constructeurs pour réduire davantage les coûts et il serait en pourparlers avec Volkswagen pour partager la plateforme de la Twingo.