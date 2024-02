Google Maps a effectué une mise à jour. Pas seulement dans le calcul des itinéraires mais dans sa capacité à trouver des destinations et des lieux d'intérêt. Tout cela grâce à l'intelligence artificielle générative, un acteur majeur ces derniers temps.

Une fonctionnalité en cours d'expérimentation, actuellement disponible aux États-Unis, uniquement pour certains Local Guides. Mais que peut donc désormais proposer Google ? Les utilisateurs qui possèdent Google Maps saisissent et modifient des lieux directement sur les cartes. Celles-ci seront ultérieurement implémentés dans l'application pour smartphone. Le but ? Permettre de partager des lieux, avec leurs spécifications aux autres utilisateurs. Découvrons alors comment cela fonctionne.

Il suffit de lui demander

"Supposons que vous visitiez San Francisco et que vous souhaitiez passer quelques heures à visiter des lieux vintage. Vous demandez alors à Maps ce que vous recherchez, par exemple : "lieux à l'ambiance vintage à San Francisco". Nos modèles d'intelligence artificielle analyseront les informations riches de Maps sur les entreprises et les lieux à proximité, ainsi que les photos, les évaluations et les avis de la communauté Maps, pour vous donner des suggestions fiables."

C'est ainsi que la firme de Mountain View présente les nouvelles fonctionnalités de Google Maps. Comme avec d'autres IA génératives (ChatGPT évidemment en tête), il ne sera plus nécessaire d'utiliser des mots-clés bien définis pour trouver des lieux autour de nous. Il suffira de taper, avec un langage de tous les jours, non spécifique, dans la barre de recherche ce que l'on cherche. L'application analysera des informations sur plus de 250 millions de lieux dans sa base de données, et proposera, les meilleures.

Comme avec d'autres chatbots (logiciel qui peut dialoguer avec un utilisateur, un client), vous pouvez ensuite poursuivre la conversation sans avoir à la reprendre depuis le début.

En effet, une fois que vous avez trouvé les lieux vintage mentionnés ci-dessus, vous souhaitez affiner votre recherche en sélectionnant des restaurants ou des bars, il vous suffit de dire "Que diriez-vous d'un déjeuner ?" pour afficher les lieux à l'atmosphère vintage où vous pouvez manger, facilitant ainsi le choix et la prise de décision.

