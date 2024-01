Lors de la traversée d'un tunnel, il est normal que les indications fournies par les smartphones et les systèmes de navigation GPS soient incorrectes et doivent être évaluées avec une attention particulière, notamment aux carrefours et aux sorties.

Pour résoudre ou du moins limiter ce problème, Google Maps a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet à l'application pour smartphones et appareils Android d'utiliser des balises, une sorte de récepteurs Bluetooth qui permettent de suivre la localisation et de fournir des informations sur le trafic.

Balises Bluetooth pour la navigation dans les tunnels

Ces dispositifs Bluetooth, appelés Beacons, sont utilisés depuis longtemps par Waze pour améliorer la navigation dans les tunnels qui en sont équipés. Plusieurs villes les utilisent depuis des années, grâce au programme Waze Beacons lancé en 2016 en collaboration avec différentes administrations et entités publiques et privées, auquel on peut adhérer gratuitement depuis ici.

Là où les signaux GPS ne passent pas, ces dispositifs alimentés par batterie et installés dans les tunnels entrent en jeu. Ils sont capables d'envoyer des signaux aux smartphones, tablettes et autres appareils compatibles, leur fournissant des données de position réelles tout en recueillant des informations sur le trafic.

Google n'énumère pas toutes les zones dans lesquelles elles ont été installées, se limitant à indiquer quelques villes dont New York, Chicago, Paris, Oslo, Bruxelles, Rio, Mexico, Sydney. Cependant, il est expliqué sur une page dédiée que d'autres applications peuvent également les utiliser gratuitement, comme en témoigne l'option dédiée apparue récemment sur l'application Google Maps.

L'option Beacon sur Google Maps

Ces derniers jours, plusieurs utilisateurs de Google Maps pour Android ont en effet remarqué la présence d'une nouvelle option permettant d'utiliser ces mêmes récepteurs Bluetooth pour améliorer la navigation dans les tunnels. La compatibilité avec les Beacons de Waze n'est pas encore confirmée, mais très probable, étant donné la parenté entre les deux applications, toutes deux détenues par Google.

La fonction n'est pas activée par défaut, mais vous pouvez facilement l'activer à partir de l'application Google Maps en accédant au menu des paramètres, en appuyant sur "Paramètres de navigation", et en défilant vers le bas pour cocher l'option "Bluetooth Beacons in Galleries" (balises Bluetooth dans les galeries). Pour l'instant, elle n'est pas encore présente sur la version iOS de Google Maps, mais nous espérons qu'elle sera bientôt disponible.

