Depuis le 31 mai, les utilisateurs français peuvent choisir entre trois nouvelles voix, celles de Biloute, Mireille et Antonin. La première a l'accent ch'ti, la seconde est provençale et la troisième est toulousaine. Waze explique vouloir refléter la diversité du territoire français avec ces trois nouveaux accents, et ce sont les internautes qui ont voté sur les réseaux sociaux (notamment sur Twitter) et pour que les instructions vocales soient données avec ces différents accents.

Outre l'accent, la voix est capable de prononcer des mots et des expressions très typés, voici quelques exemples :

Police signalée, fais pas le mariolle

Circulation dense, y a tarpin de voitures plus loin

Attenchion biloute

Ok, en carette tertous

Va pas à toute berzingue !

À m'en donné

"C'est pour effectivement refléter la diversité du territoire français. On a la possibilité d'avoir plusieurs accents, plusieurs voix sur l'application. Jusqu'à présent, on avait un seul accent qui était représenté dans l'application. C'est assez monotone. On voulait être une application très française, hyper locale et on trouvait sympa, intéressant que de pouvoir se faire guider au gré des accents locaux", a déclaré Jérôme Marty, directeur général de Waze, à France Bleu Occitanie.

Si l'envie vous prend, vous pouvez dès maintenant essayer et utiliser l'une des trois nouvelles voix. Pour cela, rien de plus simple. Vous ouvrez l'application et vous cliquez en bas sur l'onglet Mon Waze. Ensuite, en haut à gauche, vous cliquez sur l'icône paramètres, puis voix et sons. Après avoir cliqué sur Voix Waze, vous pourrez choisir entre les trois nouvelles voix.

Sachez qu'il est aussi possible d'enregistrer sa propre voix (ou celle d'une autre personne) et de la partager. L'application Waze compte en effet des dizaines de voix non officielles que tous les utilisateurs peuvent utiliser lors de leurs trajets.