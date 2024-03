La Dacia Sandero Stepway a récemment eu un cousin en Amérique du Sud. Son nom : le Renault Kardian. Nos collègues du Brésil ont désormais examiné le configurateur et présentent les différentes variantes. La version de base est particulièrement intéressante, car ce n'est pas si simple avec le Kardian.

Il s'appelle "Evolution" et coûte 112 790 réals brésiliens, soit l'équivalent d'un peu moins de 20 900 euros. Une nette différence par rapport à l'Europe car la Sandero Stepway de base est au prix de 15 100 euros en France. Cependant, le Renault Kardian est bien plus solide et mieux équipé.

Le Kardian n'étant pas encore proposé avec une transmission manuelle, le Kardian Evolution a la même motorisation que les autres modèles : le 1.0 Turbo de 120/125 CV (double information, car fonctionnement mixte avec l'éthanol au Brésil) et 200/220 Nm de couple en association avec une transmission à double embrayage à six vitesses.

Visuellement, la version de base dispose de jantes en acier de 16 pouces avec des enjoliveurs imitant trompeusement une jante en aluminium. Elle dispose également de phares à LED, de feux de jour à LED, d'une galerie de toit modulable et fonctionnelle et de touches noires.

À l’intérieur, le Kardian Evolution perd la console centrale surélevée et le frein de stationnement électronique, mais conserve le levier sélecteur joystick, le cockpit numérique de 7 pouces et le système multimédia avec écran de 8 pouces et la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges sont en tissu et il n'y a pas de différences majeures en termes d'équipement hormis l'absence de volant en cuir.

La liste d'équipement du Renault Kardian Evolution comprend 6 airbags, une colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur, une climatisation automatique, le mode ECO, des vitres et rétroviseurs électriques, des aides au stationnement arrière, un limiteur de vitesse ainsi que les fonctionnalités déjà mentionnées et autres obligations telles que la traction et direction assistée électrique avec contrôle de stabilité.

Néanmoins, la Sandero Stepway la plus chère pour nous est la version Extreme+ avec un moteur essence de 110 ch pour 18 850 euros. Le modèle de base du nouveau Dacia Duster est un peu moins cher, il est disponible pour 17 990 euros dans le configurateur français. Ce qui frappe ici, ce sont les instruments classiques, ainsi qu'une sorte de "pince" au lieu d'un écran au milieu. Vous pouvez ainsi y connecter votre smartphone.