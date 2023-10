Lors de l'événement mondial de présentation du Kardian, qui s'est tenu ces derniers jours à Rio de Janeiro, au Brésil, Renault a déclaré qu'il s'agissait d'un "SUV compact", d'un "B-SUV" ou d'un "crossover".

Mais lorsqu'ils ont enlevé ce qui recouvrait la voiture, ce que nous avons vu était un grand hayon avec des lignes modernes qui aurait pu nous faire penser à une nouvelle génération de Sandero Stepway. Mais n'en parlez pas à Bruno Vanel, vice-président mondial responsable des produits de la marque Renault :

"C'est une voiture totalement nouvelle, conçue comme Renault, qui n'a absolument rien à voir avec la Dacia Sandero actuelle. La plateforme est différente, l'essieu arrière est différent, la hauteur est différente..."

Le Kardian est le premier produit au monde à bénéficier de la nouvelle plateforme modulaire du groupe Renault. Il s'agit d'une base polyvalente qui peut être utilisée pour des voitures de 4 à 5 mètres de long, à moteur thermique "pur", mais aussi mild-hybrid (48 volts) ou hybride classique. Cette plate-forme n'est pas conçue pour les voitures électriques. Elle est similaire à la CMF-B utilisée en Europe, mais avec de nombreuses différences au niveau de l'architecture.

Destiné à l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie

À l'instar de la Fiat Palio dans les années 1990, le Renault Kardian sera d'abord fabriqué au Brésil, avant d'atteindre d'autres marchés émergents en Afrique et en Asie. La production à Paraná commencera en janvier prochain et les ventes devraient débuter en mars. Bruno Vanel ajoute :

"Nous commençons par le Brésil car c'est le deuxième marché de Renault dans le monde, derrière la France. En outre, l'Argentine et la Colombie figurent également sur la liste de nos dix premiers marchés, suivis de près par le Mexique."

Au second semestre 2024, la production sera étendue au Maroc. La Turquie et l'Inde figurent également sur la liste des pays qui produiront le Kardian. Selon Renault, huit modèles dotés de la même plateforme sont en préparation.

Un cousin de la Sandero Stepway

Mais venons-en à la voiture : en regardant de plus près, on pourrait croire qu'il s'agit d'une remplaçante de la Sandero Stepway. L'idée est pourtant que la Stepway continue dans la lignée et que le Kardian soit une étape supérieure, se battant dans la gamme du Volkswagen Nivus et du Fiat Pulse automatique. Mais les prix exacts, les versions et les essais routiers ne seront communiqués qu'au moment du lancement, en mars.

Pour l'instant, nous n'avons vu que la voiture, nous sommes montés à bord et nous avons eu accès aux détails techniques. Le Kardian inaugure un moteur 1.0 trois cylindres turbo à injection directe : le HR10. Il s'agit d'un nouveau design, entièrement Renault, qui ne doit pas être confondu avec le moteur homonyme utilisé dans les anciennes Nissan March et Versa. Produit au Brésil, le nouveau moteur Renault développe une puissance de 125 ch et un couple maximal de 220 Nm, d'où son "nom fantaisiste" de 220.

La boîte de vitesses est automatisée, avec six rapports, un double embrayage et des palettes au volant. Conçue par la société américaine Magna Powertrain, elle est importée de Chine. Outre la question du coût, l'argument est que cette boîte de vitesses automatisée permet de réduire la consommation jusqu'à 20 % par rapport aux CVT. Il n'y aura pas de version manuelle. Le Kardian mesure 4,11 mètres de long et 2,60 mètres d'empattement (contre 4,07 mètres et 2,59 mètres pour la Stepway). Les pneus Pirelli Scorpion 205/55 R17 permettent d'assurer une garde au sol de 21 cm.

A l'avant, la calandre à petits losanges et finition piano noir se distingue. C'est la première fois qu'une Renault fabriquée au Brésil utilise le nouveau logo de la marque, le "Nouvel R". Les phares sont entièrement à LED. À l'arrière, on trouve des lanternes en forme de C. Détail original, à l'aide d'un outil, les barres longitudinales du porte-bagages peuvent changer de position (de longitudinale à transversale), ce qui facilite l'accrochage de différentes charges pouvant aller jusqu'à 80 kg.

Un intérieur très spacieux

L'espace intérieur est très bon, surtout la banquette arrière (héritée de la Sandero). En revanche, les passagers arrières ne disposent pas de bouches d'air conditionné. Le volume du coffre est de 410 litres, juste derrière les 415 litres du Nivus et devant les 370 litres du Pulse.

Les sièges avant sont larges et très anatomiques, avec une position de conduite haute. Le conducteur est confronté à un tableau de bord entièrement numérique. Au-dessus du tableau de bord se trouve un écran multimédia de 8 pouces, associé à Android Auto et Apple CarPlay. L'ambiance est complétée par le sélecteur de vitesse automatisé : un petit levier rectangulaire. Le frein de stationnement est activé par un bouton.

Du moins dans la version présentée lors de cette première mondiale, le Kardian dispose de six airbags et de pas moins de 13 systèmes de conduite auxiliaires, dont l'avertisseur d'angle mort, le freinage d'urgence actif et le régulateur de vitesse adaptatif à partir de 30 km/h. Il ne nous reste plus qu'à attendre notre premier trajet à bord de la voiture, qui ne devrait pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine.