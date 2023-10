Pour en savoir plus sur la forme et le design de la nouvelle génération de l'Alfa Romeo Stelvio, il faudra attendre 2026. Mais c'est sans doute trop long pour les Alfistes du monde entier et, c'est pourquoi nous avons décidé de créer un rendu exclusif qui donne un aperçu du SUV dont le style a été complètement revu. Le résultat se trouve dans la galerie ci-dessous.

Une chose qui semble certaine, même à ce stade très précoce, c'est que le Stelvio de nouvelle génération sera entièrement électrique. Dans une interview datant de novembre dernier, Daniel Guzzafame, responsable du produit chez Alfa, a admis que la société italienne n'investirait pas dans l'électrification de l'actuel Stelvio et qu'elle se concentrerait plutôt sur la fabrication de son successeur purement électrique. La gamme de motorisations exclusivement électriques du nouveau Stelvio n'est pas une simple spéculation de notre part puisqu'Alfa Romeo a déjà confirmé qu'elle ne vendrait plus que des voitures électriques à partir de 2027.

Galerie: Photos - Alfa Romeo Stelvio (2026), imaginé par Motor1.com

6 Photos

En ce qui concerne le design, vous pouvez probablement considérer ce rendu comme une pure spéculation, mais nos dessinateurs ont imaginé le nouveau SUV avec des influences stylistiques de la 33 Stradale récemment dévoilée. On peut s'attendre à une nouvelle interprétation du logo de la marque, à des phares plus fins et à un bouclier avant plus fermé avec des ouvertures d'aération dans la partie inférieure.

Une idée particulièrement intéressante se trouve à l'arrière. Les feux arrière en forme de C sont reliés par une bande de LED d'un côté à l'autre, mais il y a une autre paire de barres lumineuses qui forment un triangle. Au centre de cette forme se trouve le logo d'Alfa Romeo, présenté ici dans une police plus historique.

Vers un Stelvio Quadrifoglio électrique de 800 chevaux ?

Pour en revenir à ce qui va se passer sous la carrosserie, nous nous attendons à ce que la plateforme STLA Large de Stellantis soit utilisée comme base pour le nouveau Stelvio. Plusieurs groupes motopropulseurs tout électriques sont attendus, allant d'un modèle de base de 350 chevaux à environ 800 chevaux pour le Quadrifoglio. En ce qui concerne la technologie de la batterie, il semblerait que des packs de batteries de 100 et 118 kilowatts-heure seront disponibles, offrant une autonomie d'environ 800 km en une seule charge.