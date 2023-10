L'Alfa Romeo 33 Stradale est un nom de légende dans le monde du design et de la performance automobile. Lancé en 1967, ce chef-d'œuvre italien a toujours été célébré pour son esthétique époustouflante et son ingénierie exceptionnelle. Aujourd'hui, l'emblématique 33 Stradale a fait l'objet d'une refonte contemporaine, réimaginée pour l'ère moderne. Frank Stephenson, le designer responsable du look de la McLaren P1 et de nombreux autres véhicules, a récemment disséqué cette nouvelle version de la belle Italienne.

Faire revivre une légende comme la 33 Stradale n'est pas une mince affaire. Il faut un designer qui comprenne non seulement l'héritage de l'original, mais qui puisse aussi envisager l'avenir dans le respect du passé. La version moderne de la Stradale des années 1960 est un parfait mélange d'éléments de design rétro et contemporains. Elle conserve les courbes sensuelles et les lignes aérodynamiques qui ont fait de l'original une icône, tout en intégrant des matériaux et des technologies modernes. Le résultat est une voiture qui est un régal pour les yeux et une merveille d'ingénierie.

Frank Stephenson trouve ce nouveau design presque parfait. Presque, signifie qu'il émet quelques critiques, mais dans l'ensemble, sa première réaction à la nouvelle 33 Stradale fut bonne. Il a toutefois quelques petites choses à ajouter, comme une version simplifiée du logo Alfa Romeo sur le bouclier avant et des courbes plus douces sur les ailes avant. Il pose également une question importante : où se trouve la plaque d'immatriculation sur ce pare-chocs ?

Dans la vidéo jointe en haut de cette page, Stephenson apporte au design de la nouvelle supercar quelques petites modifications qu'il juge nécessaires. La plupart d'entre elles créent un lien plus direct avec la voiture d'origine et donnent à la nouvelle 33 Stradale un look légèrement plus rétro. Nous aimerions savoir si vous trouvez ses corrections pertinentes... Ou pas !

Quant à Frank Stephenson lui-même, son impressionnante carrière dans le monde de l'automobile s'étend sur plusieurs décennies et comprend des postes dans des entreprises aussi réputées que Ferrari, Maserati, McLaren et Mini. Son lien profond avec l'Alfa Romeo 33 Stradale n'est pas un secret. Il a, à de nombreuses reprises dans des vidéos précédentes, exprimé son admiration pour le design original, le classant parmi ses trois créations automobiles préférées de tous les temps.