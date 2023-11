Le coupé Mercedes que vous voyez au sommet de cette page est la 300 SEL 6.3. Cette voiture en particulier a été conçue par Pininfarina et commandée par un homme d'affaires néerlandais dont l'identité n'a jamais été révélée.

La conception de la 300 SEL 6.3 a débuté au milieu des années 1960 et s'est achevée par sa présentation au Salon de l'automobile de Genève 1968. Basé sur la série W109, ce véhicule est équipé de l'emblématique moteur V8 de 6,3 litres. Voici son histoire.

La Mercedes dessinée par Pininfarina

L'idée à l'origine de la création de la 300 SEL 6.3 Coupé vient des Pays-Bas, de l'esprit d'un homme d'affaires renommé du pays qui, au milieu des années 1960, voulait à tout prix une Mercedes deux portes dont la carrosserie serait dérivée de celle de la berline phare de l'époque, la W109.

En 1968, il s'est donc adressé à Mercedes, qui a toutefois catégoriquement refusé de produire un modèle totalement personnalisé, en raison des coûts élevés que cela aurait entraîné.

Mercedes 300 SEL 6.3 Coupé Pininfarina, l'arrière

Après quelques échanges avec le constructeur, l'homme d'affaires a d'abord tenté quelques mois plus tard d'acheter un châssis sans carrosserie, toujours sans succès, puis, à titre privé et avec succès, une berline à empattement long neuve et déjà équipée du 8 cylindres.

Pour toutes les modifications esthétiques, il a choisi de faire appel à un célèbre carrossier italien, Sergio Pininfarina, qui a lui aussi refusé dans un premier temps, prétextant que le châssis n'était pas assez rigide, mais qui a fini par accepter le projet quelques mois plus tard, en proposant au client un coût total d'environ 10 millions de lires.

Mercedes 300 SEL 6.3 Coupé Pininfarina, le profil

Sur mesure

Une fois la voiture amenée au siège de Turin, le client a formulé plusieurs demandes de personnalisation, toutes documentées dans les lettres originales qui sont restées avec la voiture au fil du temps.

L'homme d'affaires a par exemple demandé au designer un siège conducteur surélevé "comme sur une Rolls-Royce", associé à une surface vitrée réduite et à une banquette arrière fractionnable et rabattable, ainsi qu'une meilleure isolation phonique pendant la conduite.

Mercedes 300 SEL 6.3 Coupé Pininfarina, l'intérieur

La construction a débuté en 1968 et, après d'habiles modifications apportées par le carrossier turinois, il en a résulté un design révolutionnaire, jamais produit auparavant par l'entreprise.

Sa première apparition publique a lieu sur le stand Pininfarina au Salon de l'automobile de Paris 1970, devant la presse. Le coupé a ensuite été récupéré par le client le 10 février 1971 et exporté aux Pays-Bas. Depuis, il a été vendu à plusieurs reprises, la dernière fois en août 2023 aux États-Unis pour 350 000 dollars, soit 328 000 euros au taux de change actuel.