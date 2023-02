Pininfarina est un nom italien emblématique qui s'est fait sa place dans le monde de l'automobile et est associé au design et au luxe. La société, que l'on identifie comme un fleuron de l'industrie automobile italienne, est pourtant aujourd'hui une firme plus internationale que jamais.

Propriété du groupe indien Mahindra & Mahindra Ltd, son siège opérationnel Automobili Pininfarina est en effet basé à... Munich, en Allemagne, où son équipe internationale est composée de cadres automobiles expérimentés issus de marques de luxe et de voitures haut de gamme.

Les véhicules, eux, demeurent conçus, élaborés et produits à la main en Italie : c’est le cas de la Battista hyper GT et des futurs véhicules qui seront vendus sur tous les principaux marchés mondiaux sous la marque Automobili Pininfarina.

Un nouveau PDG pour l’emblématique firme de design Pininfarina arrive désormais pour chapeauter ces importants projets. Paolo Dellachà a été nommé au poste de PDG du constructeur italien, promu depuis son poste actuel de directeur des produits et de l'ingénierie.

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, revendique Pininfarina, et offrira un niveau de performance inégalé à ce jour pour une voiture de sport homologuée pour la route.

Plus rapide qu'une Formule 1 actuelle dans l'accélération de 0 à 100 km/h (en moins de deux secondes), et avec une puissance de 1900 ch et un couple de 2340 Nm, la Battista combinera une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble sans émissions. La batterie de 120 kWh de la Battista fournit de l'énergie à quatre moteurs électriques, un à chaque roue, avec une autonomie combinée WLTP allant jusqu'à 476 km sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier Battista à Cambiano, en Italie.

Dellachà est un ingénieur très expérimenté et a précédemment occupé des postes à responsabilité chez Ferrari et Maserati, avant de rejoindre Automobili Pininfarina en 2018 au sein de l'équipe de direction chargée du lancement du nouveau constructeur italien. Le nouveau PDG d'Automobili Pininfarina est déjà concentré sur sa mission :