Automobili Pininfarina a été l'une des vedettes de la Monterey Car Week qui s'est achevée il y a quelques jours. Au cours de l'événement californien, l'atelier italien a présenté trois hypercars exclusives, parmi lesquelles une Battista personnalisée et unique .

Intitulée "Un morceau de Cambiano en Californie", cette pièce unique rend hommage à son lieu de naissance grâce à une série de détails uniques, et pas seulement esthétiques.

Une personnalisation à tous les niveaux

Certains détails de la voiture, comme la livrée de l'aile arrière active, incluent une carte stylisée de la région de Cambiano et le tracé de la ligne de production Battista. Ces motifs sont également repris sur les plaques de porte, sur lesquelles sont gravés les mots "Where Everything Starts" et "Fatto Con Amore in Italia".

Pininfarina Automobiles Pininfarina Battista, la pièce unique dédiée à Cambiano

Parmi les particularités de cette Pininfarina, il y a même le numéro de châssis, qui a été personnalisé et se termine par "020", une référence directe au code postal de Cambiano (10020). En outre, les sièges de la Battista arborent pour la première fois le design monochrome inspiré du showcar B95, présenté l'année précédente à la Monterey Car Week.

Les beautés de Monterey

Après sa présentation à Monterey, la Battista a été transférée au showroom d'Automobili Pininfarina à Newport Beach, en Californie, où elle a rejoint d'autres modèles pour un événement spécial destiné aux propriétaires. La voiture sera ensuite livrée à son acheteur.

Pininfarina Automobiles Le défilé Pininfarina Battista à Monterey

Outre ce modèle unique, deux autres voitures Pininfarina ont également été présentées à la Monterey Car Week. Il s'agit de la B95 Gotham et de la Battista Targamerica. La société a également organisé la première parade officielle des propriétaires de Battista, avec 10 exemplaires défilant le long des routes pittoresques de la péninsule californienne.