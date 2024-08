Comme chaque année, la Monterey Car Week sera parsemée de superbes Porsche. Des survivants aux restomods, ce ne sont pas les 911 étonnantes qui manqueront dans les rues de la Californie du Nord. Mais celle-ci sera sans aucun doute la plus cool.

Restaurée par bb-Auto, une entreprise de restauration ressuscitée par Galpin Motors en Californie, cette Porsche 911 Targa de 1986 est bien plus qu'une simple peinture aux couleurs vives. Elle est équipée d'un moteur flat-six de 4,0 litres refroidi par air et développant 400 chevaux, fourni par Ed Pink Racing, le même atelier qui a fourni les moteurs des premières 911 réimaginées par Singer. Mais ce n'est pas tout.

Un moteur électrique de 110 kilowatts, conçu par Vonnen, l'entreprise qui a fabriqué la première 911 hybride de route, est également inséré entre le moteur et la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports G50. Combinées, les deux sources d'énergie développent une puissance de 550 chevaux. La voiture est également dotée d'une géométrie de suspension "style 997 GT3" sur mesure, avec des coilovers et des barres stabilisatrices réglables, des freins Brembo à six pistons et des jantes Fuchs en deux parties enveloppées de pneus Michelin Sport Cup 2.

Le design funky de l'arc-en-ciel n'est pas tout à fait nouveau. Il a été utilisé pour la première fois en 1976 par un atelier allemand, également appelé bb-Auto, sur une Turbo Targa en collaboration avec Polaroid pour le salon de la photographie de cette année-là. Le design funky a ensuite fait la couverture de magazines tels que Auto Motor und Sport et Road & Track.

L'habitacle de cette Targa Hybrid est tout aussi clinquant que l'extérieur. Les sièges électriques modernes, ainsi que les panneaux de porte et le tableau de bord, sont recouverts d'un tissu bleu vif spectaculaire. Les tapis de sol sont ornés d'un motif arc-en-ciel et le pommeau de levier de vitesses est en bois poli. Les jauges ont été revues et personnalisées, tandis que la climatisation électrique a été installée pour garder l'habitacle frais, même avec la lumière supplémentaire du toit targa en verre.

"Ce projet est un véritable travail d'amour, mêlant l'héritage classique de Porsche à notre propre style Galpizined. Honorer l'entreprise emblématique bb-Auto et poursuivre son héritage avec notre équipe était notre mission." - Beau Boeckmann, PDG de Galpin Motors

La bb-Auto Targa Hybrid sera présentée pour la première fois au Werks Reunion à Monterey le vendredi 16 août. Vous voulez la vôtre ? Les carnets de commande sont ouverts dès maintenant.