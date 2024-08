Les connaisseurs de la Mercedes SL le savent : il n'y a jamais eu d'étoile dressée sur le capot, l'emblème se trouvant toujours dans la calandre... jusqu'à maintenant. Accueillez avec nous la nouvelle Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Une voiture de luxe au nom à rallonge qui fait ses débuts dans le cadre de la Monterey Car Week.

La SL 680 Monogram Series est une nouveauté, à savoir la première SL "Maybach" de Mercedes, c'est pourquoi elle ne s'appelle plus Mercedes-AMG SL. L'univers de couleurs et de matériaux de l'extérieur et de l'intérieur est également une nouveauté. Le logo Maybach est un élément de conception unificateur. De l'avant à l'arrière, il met des accents particuliers aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. "Sensuel" et "holistique", d'après les créateurs.

Galerie: Mercedes-Maybach SL 680 Série Monogramme 2026

3 Photos Mercedes-Benz

Le contour de la calandre chromée spécifique à la marque est éclairé, tout comme le logo Maybach. Le capot moteur autonome avec l'étoile Mercedes redressée porte en son centre un aileron longitudinal chromé. Pour accroître encore l'exclusivité, le capot noir obsidienne est disponible en option avec un motif Maybach intégré en gris graphite uni.

Ce processus est très complexe et se fait en partie à la main. Le capot reçoit tout d'abord une peinture de base qui est ensuite poncée manuellement. Ensuite, on procède à l'impression du motif Maybach. Chaque étape du processus est soumise à des exigences techniques élevées et requiert une grande précision dans l'exécution. Pour finir, le capot est recouvert d'une laque transparente mate, à nouveau poncé à la main.

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz

L'intérieur des phares est orné d'une touche de haute qualité en or rose. La jupe avant spécifique souligne la largeur du véhicule avec des prises d'air horizontales. Le cadre du pare-brise est ennobli de chrome brillant. Un autre insert chromé se trouve dans le revêtement des longerons. La Mercedes-Maybach SL roule sur des jantes forgées de 21 pouces à 5 trous ou à rayons multiples.

Pour le lancement sur le marché de la deux places ouverte, il y aura deux concepts de design curatés : La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series Red Ambience se caractérise par une nouvelle peinture bicolore en noir obsidienne métallisé dans la partie supérieure de la carrosserie et en rouge grenat MANUFAKTUR métallisé dans la partie inférieure.

Sur la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience, le noir obsidienne métallisé contraste avec le blanc opalite magno MANUFAKTUR. D'autres couleurs extérieures sont possibles sur demande particulière du client. À l'intérieur, le cuir Nappa Exclusif MANUFAKTUR blanc cristal tanné de manière durable et les inserts de décoration en chrome argenté brillant rayonnent. Le lancement commercial débutera au printemps 2025 en Europe, d'autres marchés suivront. Le prix ? Pas encore connu, mais probablement à six chiffres avec un 2 devant.

Des mesures complètes doivent garantir une expérience de conduite silencieuse et confortable. Il s'agit notamment d'un système d'échappement optimisé en termes de bruit, d'un pack d'isolation et d'absorption complet ainsi que d'une conception de châssis orientée confort et de supports moteur souples.

Il n'y a malheureusement pas de V12 : sous la tôle se cache une combinaison d'un V8 biturbo de 4,0 litres d'une puissance de 430 kW (585 ch), d'une boîte automatique 9G-TRONIC à changement de vitesses en douceur avec une courbe caractéristique de pédale d'accélérateur adaptée et d'une transmission intégrale 4MATIC+. La direction de l'essieu arrière est également de série.