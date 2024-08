Le musée de l'Indianapolis Motor Speedway possède une collection extraordinaire qui s'étend au-delà des voitures Indy. Cependant, il souhaite recentrer ses efforts sur la collection de bolides ayant couru sur le Speedway, et a donc réduit un peu son effectif. Les voitures qu'il vend, en partenariat avec RM Sotheby's, sont extraordinaires.

Mais peut-être qu'aucune ne l'est autant que cette Mercedes-Benz W196 Streamliner de 1954. Dotée d'une carrosserie standard à roues découvertes, Juan Manuel Fangio a fait courir cette voiture dans une course de Formule 1 hors championnat en 1954, et avec la carrosserie élégante que vous voyez ici. Elle a été pilotée par Stirling Moss lors du Grand Prix d'Italie 1955 à Monza.

Sir Stirling a réalisé le tour le plus rapide de la course, et bien qu'il ait abandonné, Fangio a remporté l'épreuve au volant de la voiture sœur. C'était la dernière voiture Streamliner de Mercedes et RM Sotheby's estime qu'elle sera vendue entre 50 et 70 millions de dollars, ce qui est une aubaine par rapport au coupé 300 SLR "Ulenhaut" de 143 millions de dollars, la voiture la plus chère du monde.

Bill Pack | V12 Enterprises

Pas de ventes aux enchères sans le Cheval Cabré

Il y a aussi la Ferrari 250LM (voir ci-dessus) qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1965, la dernière du constructeur automobile jusqu'à son retour fulgurant avec la 499P en 2023, puis cette année). Au Mans, elle a été engagée par l'équipe North American Racing de Luigi Chinetti et conduite vers la victoire par Masten Gregory et Jochen Rindt. La voiture a ensuite couru deux fois au Mans et quatre fois aux 24 Heures de Daytona au cours de sa carrière de course. C'est l'une des Ferrari les plus importantes jamais construites, et bien que RM n'ait pas d'estimation de prix, elle pourrait ne pas être très loin de la Mercedes.

Une Ford GT40 de 1966, qui s'est classée deuxième à Sebring et a couru au Mans en 1966, bien qu'elle ait pris sa retraite prématurément, est également en vente. En raison de sa courte carrière en course, la maison de vente estime qu'il s'agit de l'une des GT40 les plus originales qui existent.

RM Sotheby's n'a pas encore annoncé de dates de vente, mais elle indique que les voitures seront mises aux enchères plus tard cette année et en 2025. L'objectif de la vente, selon un communiqué, est que le musée IMS "augmente sa dotation et sa viabilité financière à long terme, améliore la restauration et l'entretien de sa collection et acquière de nouveaux objets qui reflètent une histoire plus complète des 500 milles d'Indianapolis et de l'Indianapolis Motor Speedway". Compte tenu de la vente de la Mercedes seule, il ne devrait pas avoir de difficulté à atteindre ces objectifs.