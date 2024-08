La Monterey Car Week évolue dans une réalité différente de celle du reste de la scène automobile. Il n'y a aucun autre endroit au monde où vendre une voiture pour un million de dollars serait considéré comme "bon marché". Plusieurs ventes aux enchères de haut niveau se déroulent cette semaine en Californie, et nous les avons toutes examinées pour trouver les meilleures d'entre elles.

Cette année, sept véhicules pourraient atteindre une valeur à huit chiffres. Sans surprise, Ferrari domine la liste, mais la vente aux enchères la plus élevée de Monterey pourrait revenir à un ancien rival. Et lorsque les enchères seront terminées, les prix pourraient atteindre 20 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, même pour les 1% de la population.

Voici un aperçu du "club des 10 millions de dollars" pour la Monterey Car Week 2024, sur la base d'estimations. Nous mettrons à jour cette page avec les prix définitifs une fois que le marteau sera tombé.

Porsche 911 GT1 Rennversion (1997)

Estimation : 8,5 à 10,5 millions de dollars

Broad Arrow Auctions

Cette 911 GT1 colorée est l'une des neuf voitures clientes construites, décrite comme "n'ayant jamais été gravement endommagée ou démontée". Elle a un historique de course soigné qui inclut Le Mans, et elle ne manque pas de couleurs avec sa livrée de course Rohr. Elle sera mise aux enchères par Broad Arrow le 15 août.

Bugatti Type 57SC Atalante (1937)

Estimation de 9 à 11 millions de dollars

Gooding & Company

À moins d'une apocalypse mondiale, ces rares Bugatti n'auront jamais autant de valeur. Elle possède exactement la moitié des cylindres d'une nouvelle Tourbillon, avec un glorieux huit cylindres en ligne de 200 chevaux. Cet exemplaire est l'un des 17 exemplaires de la carrosserie Atalante, qui a remporté la première place au concours d'élégance de Pebble Beach l'année dernière. Gooding & Company vendra la voiture aux enchères dans le cadre de son événement qui se déroulera les 16 et 17 août.

Ferrari 625 TRC Spider by Scaglietti (1957)

Estimation : 9 à 11 millions de dollars

Robin Adams - Avec l'aimable autorisation de RM Sotheby's

Selon RM Sotheby's, qui prévoit de vendre la voiture aux enchères le 16 août, cette Ferrari classique a une longue histoire de course. Équipée à l'origine d'un moteur quatre cylindres de 2,5 litres, elle est aujourd'hui dotée d'un V12 de 3,0 litres, mais le moteur d'origine est livré avec la voiture. C'est une bonne chose, car c'est l'une des deux seules à être équipée du quatre cylindres de Ferrari.

Ferrari 250 GT SWB California Spider (1961)

Estimation : 15-17 millions de dollars

Gooding & Company

La première des deux Ferrari California Spider provient de Gooding & Company, et c'est apparemment la meilleure affaire avec une estimation basse de seulement 15 millions de dollars. Bleue à l'origine, elle a été repeinte en rouge en 1968 et a connu plusieurs propriétaires, selon la description de la vente aux enchères. La voiture sera mise en vente le 16 août.

Ferrari 250 GT SWB California Spider (1960)

Estimation : 16-18 millions de dollars

Remi Dargegen - Avec l'aimable autorisation de RM Sotheby's

RM Sotheby's qualifie cette Ferrari noire de "plus belle et plus importante 250 GT SWB California Spider disponible". Elle est considérée comme la première construite et a été présentée par Ferrari au salon de l'automobile de Genève en 1960. De plus, c'est apparemment la première fois qu'elle est mise en vente publique, alors qui sait ce qu'elle pourrait rapporter lorsque le marteau tombera. La vente aux enchères aura lieu le 17 août.

Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider (1938)

Estimation : 16 à 20 millions de dollars

Gooding & Company

Cette magnifique Alfa Romeo sera-t-elle la voiture la plus chère vendue pendant la Monterey Car Week ? Il s'agit de l'une des cinq voitures existantes, estimée à 20 millions de dollars. L'annonce fait état d'un long et prestigieux historique de propriété et d'une première place à Pebble Beach. Elle sera vendue aux enchères par Gooding & Company le 16 août.

Ferrari 410 Sport Spider by Scaglietti (1955)

Estimation : Plus de 15 millions de dollars

Theodore W. Poeper - Avec l'aimable autorisation de RM Sotheby's

Cette très jolie Ferrari est un véritable phénomène de société dans cette série de voitures très chères. Selon la liste des ventes, il s'agit d'une pièce unique qui n'était pas entièrement une voiture de course, ni une pure voiture de route. Elle est devenue le prototype de la 410 Sport Scuderia et a été pilotée par un coureur peu connu ... du nom de Carroll Shelby. Nous saurons si elle bat l'Alfa (ou d'autres voitures de la liste) le 17 août lorsqu'elle sera mise en vente chez RM Sotheby's.