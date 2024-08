La Bugatti EB110 Sport Competizione 'IMSA' est l'une des évolutions de l'hypercar orientée vers la piste produite pendant l'ère italienne du constructeur français.

L'un des deux seuls exemplaires de ce modèle particulier, construit dans la légendaire Fabbrica Blu, l'ancienne usine de Campogalliano (Modène), sera exposé cette année au concours d'élégance de Pebble Beach aux États-Unis, qui se tiendra du 10 au 18 août 2024.

Une voiture vraiment unique

La Bugatti EB110 SC en question porte le numéro de châssis ZA9BB02E0SCD39044 et le numéro de moteur B110.11*0151*. Sa carrière sportive a commencé en 1995 avec le Monaco Racing Team (MRT) du pilote Gildo Pallanca Pastor, qui a engagé l'hypercar dans le championnat IMSA (classe GTS-1) et dans des courses de la série BPR.

Bugatti La Bugatti EB110 SC en vol vers Pebble Beach

Plus tard, pilotée par Derek Hill et l'ancien pilote de Ferrari en F1 Patrick Tambay, cette EB110 SC "IMSA" a couru à Watkins Glen, Sears Point et aux 1000 km de Suzuka en 1995, avec l'objectif de participer au Mans en 1996, mais cela n'a pas eu lieu en raison d'un accident lors des pré-qualifications.

La dernière course de sa carrière a été les 2H de Dijon en juin 1996, au cours desquelles il a terminé troisième de la première manche.

Bugatti La Bugatti EB110 SC en vol vers Pebble Beach Bugatti La Bugatti EB110 SC en vol vers Pebble Beach

Cette année en direct

La Bugatti EB110 à Pebble Beach avait déjà fait parler d'elle, lorsqu'en 2022, le premier exemplaire du livre sur son histoire "The EB110" a été vendu pour 46 000 euros, un ouvrage tiré à 110 exemplaires, dont 35 signés par les auteurs Johann Petit et Pascal van Mele, deux des plus grands experts mondiaux du modèle.