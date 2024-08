Une version encore plus luxueuse de la Mercedes SL est en route. Le constructeur automobile avait présenté le modèle à deux portes il y a deux ans sous le nom de concept Maybach SL, et la version de production est enfin là ou presque. Le cabriolet de luxe fera ses débuts au Concours d'Elégance de Pebble Beach (qui aura lieu le 18 août 2024) pendant la Monterey Car Week.

L'aperçu du concept de 2022 ne montre pas grand-chose au-delà d'une partie de la calandre de la voiture avec le logo Maybach et un capot noir brillant, mais nous nous attendons à une multitude de changements de style sur la voiture finale. Les précédentes améliorations de Maybach comprenaient une peinture spéciale, des combinaisons de couleurs bicolores uniques, des rayures dessinées à la main, des roues spéciales et des garnitures flashy. La SL devrait recevoir une combinaison de luxe similaire.

De plus, il est fort probable que Maybach propose des options de cuir opulentes, des choix de matériaux haut de gamme et plusieurs améliorations à l'intérieur de l'habitacle. La liste des caractéristiques de série devrait être longue et complète. Nous connaîtrons tous les détails, y compris les éventuelles améliorations importantes du groupe motopropulseur, lors du fameux dimanche 18 août, lorsque Mercedes dévoilera la voiture sur la "pelouse conceptuelle" du hall.

La Maybach SL ne sera pas la seule révélation du constructeur automobile allemand à Pebble Beach puisqu'elle sera accompagnée d'une édition spéciale limitée de la Mercedes-AMG GT3 de course. Mercedes rend ainsi hommage à 130 ans de sport automobile en s'appuyant sur deux époques de l'histoire du sport automobile de la marque pour cette voiture spéciale. Le constructeur automobile limitera la production de la GT3 à seulement 13 unités et présentera également la Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow.