Bien qu'AMG vende des voitures à quatre cylindres depuis des années, les puristes ne considèrent pas des modèles tels que les CLA45 et GLA45 comme des AMG à part entière en raison de leurs moteurs 2,0 litres plutôt chétifs. Les passionnés ont un problème avec les dernières C63 et GLC63, qui sont également des moteurs à quatre cylindres, bien qu'ils soient complétés par une puissante configuration hybride rechargeable. Malgré la réticence initiale, Mercedes pense que nous nous habituerons à des AMG pleines à craquer dotées de groupes motopropulseurs de taille réduite.

S'adressant au magazine australien Carsales, le responsable du constructeur automobile en Australie a comparé l'acceptation progressive des hybrides rechargeables à quatre cylindres aux premiers jours des smartphones sans boutons. Jaime Cohen a suggéré que, tout comme certaines personnes ont d'abord résisté aux appareils mobiles sans touches physiques, le format a fini par s'imposer.

"J'étais l'un de ceux qui regrettaient le téléphone avec clavier. Comment peut-on vendre un téléphone sans clavier ? Eh bien, en voilà un sans clavier. Cette évolution prend donc du temps et, en fin de compte, elle est couronnée de succès parce que c'est un bon produit et que c'est ce qui convainc les gens. Je ne pense pas qu'il y ait un problème, c'est une transition, et les transitions prennent toujours du temps et nécessitent toujours un peu de conviction et d'expérience".

Cohen pense que la même chose s'est produite avec les transmissions automatiques lorsque les constructeurs automobiles ont commencé à abandonner les boîtes de vitesses manuelles. Enfin, pas toutes les marques haut de gamme, puisque BMW vend encore plusieurs modèles M (ainsi que le roadster Z4) avec trois pédales. Le patron de Mercedes en Australie explique que les gens hésitaient à dire adieu au levier de vitesse, mais qu'après un certain temps, les deux pédales sont devenues monnaie courante.

Cohen n'est pas le premier haut responsable de Mercedes à défendre l'adoption d'un groupe motopropulseur électrifié à quatre cylindres au détriment du bon vieux V8. Le mois dernier, Michael Schiebe, patron d'AMG, a admis que "pour certains clients, il faut du temps pour qu'ils soient vraiment enthousiasmés par la technologie". Il a ajouté qu'"il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit en matière de technologie".

Dans une interview accordée en décembre dernier, le directeur de la division performance de Mercedes à Affalterbach a déclaré qu'AMG prévoyait de conserver la configuration réduite parce qu'elle est "très, très progressiste". Contrairement à ce que l'on dit, la C63 ne reviendra pas à un V8, et la prochaine E63 n'aura pas non plus huit cylindres. Bien que le groupe motopropulseur de la CLE63 reste un mystère, M. Schiebe assure que la société a "pris la bonne décision" et que nous devrions tous être " enthousiastes " à l'idée de sa première mondiale. Le coupé et le cabriolet CLE63 remplaceront les modèles C63 et E63 à deux portes.

