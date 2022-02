Une époque s'achève pour la célèbre usine bleue de Campogalliano (MO), celle qui, entre 1987 et 1995, a accueilli Bugatti Automobili et a vu la production de 139 fabuleuses Bugatti EB110.

Ezio et Enrico Pavesi, les gardiens qui ont préservé l'histoire et la mémoire de la Bugatti italienne, quittent leur garnison à l'usine de Modène pour la laisser à son avenir, déjà esquissé par son nouveau propriétaire, le collectionneur et investisseur américain Adrien Labi, qui a déjà commencé à travailler à sa transformation en atelier et en musée.

Les concierges disent au revoir

La famille Pavesi, qui s'est chargée ces dernières années de l'entretien et de la conservation de la Fabbrica Blu (l'usine bleue) dans l'état où elle se trouvait à l'époque glorieuse de sa création, ainsi que des visites guidées et des archives historiques de l'aventure mise en place par Romano Artioli, met fin à son engagement de gardien en parlant de "projets qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs".

Ezio et Enrico Pavesi

Plus précisément Ezio Pavesi, dans l'usine depuis 1991, dit :

"J'ai toujours rêvé de faire partie de la nouvelle vie de l'usine, j'ai donné des conseils et offert mon aide. Ces derniers mois, j'ai vu de mes propres yeux tous les arbres et la verdure dont j'ai pris soin au fil des ans être coupés en quelques jours, les carreaux retirés des sols, ainsi que tous les bureaux et équipements laissés sur place. Je pense que ce joyau de l'histoire et de la tradition n'est pas assez valorisé. J'espère du fond du cœur que l'avenir de Fabbrica Blu sera brillant, mais je ne peux pas m'identifier au projet actuel."

Son fils, Enrico Pavesi, ajoute :

"Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je suis né dans cette usine, toute ma vie est liée à cet endroit. J'ai aidé mon père depuis que je suis enfant - d'abord par obligation puis par passion. J'ai vu mon père consacrer sa vie et se battre pour cet endroit sans jamais abandonner. Tous les visiteurs que nous avons accueillis étaient passionnés et émerveillés par chaque histoire racontée par l'usine. Cela me brise le cœur de voir cette époque se terminer, d'autant plus que je sais ce que cela signifie pour mon père et ma famille. Nous poursuivrons toutefois notre engagement à travers les archives conservées par l'association historique et culturelle "Bugatti Automobili Campogalliano APS".

L'association historique et culturelle à but non lucratif "Bugatti Automobili Campogalliano APS", fondée en 2021, a pour objectif de collecter, sauvegarder, protéger et valoriser tout le patrimoine historique lié à la présence de la marque Bugatti en Italie entre 1987 et 1990. Ses archives contiennent actuellement plus de 1000 objets et documents liés à l'histoire de Bugatti Automobili à Campogalliano et d'importantes archives photographiques. L'objectif est de trouver un lieu physique où il pourra créer un espace de rencontre, un "sanctuaire", pour continuer à collectionner et à raconter l'histoire de la Bugatti italienne.

Le père de l'usine bleue est perplexe

Après l'annonce de la "reddition" des gardiens de l'Usine bleue, nous avons contacté le père de l'usine Bugatti de Campogalliano, l'architecte Giampaolo Benedini, qui nous a avoué être perplexe devant les premiers travaux visibles de l'extérieur du bâtiment, et en particulier devant l'abattage des arbres : il y en avait plus de cent (dont un peuplier centenaire), il n'y en a plus que deux.

Benedini nous dit :

"La Fabbrica Blu est une icône liée à la marque, au territoire et à la communauté. Si l'on en juge par les premiers signes, les débris visibles à l'extérieur de l'usine et la suppression totale de la végétation, le risque est de perdre l'histoire et la nature d'une œuvre qui a été créée en tant que telle dans les moindres détails. D'autre part, il semble étrange que les travaux, apparemment commencés avant la présentation d'un projet et des autorisations pertinentes, n'aient pas commencé par le toit, qui, après des années de négligence, avait un besoin urgent de soins".

C'est l'une des raisons pour lesquelles l'architecte Benedini, qui a conçu l'usine Bugatti Automobili, a demandé au ministère italien des Biens culturels d'intervenir pour protéger son projet, étant donné que les premiers signes semblent aller à l'encontre de l'originalité d'une œuvre d'art, qui en tant que telle doit être protégée contre les déformations qui en réduiraient la valeur.

Galerie: Bugatti EB110, la réunion des 30 ans à Campogalliano

28 Photos

Un mot avec les nouveaux propriétaires

Pour être juste, nous avons également parlé au nouveau propriétaire de l'ancienne usine Bugatti, à savoir Francesco Panzeri, représentant de La Fabbrica Blu S.r.l., la société qui gérera les activités de l'usine. la société qui gérera les activités du nouveau centre-musée voulu par Adrien Labi.

C'est ce que nous dit Panzeri, qui est également chargé de la logistique des voitures qui seront déplacées et stockées à Campogalliano par l'intermédiaire de la société suisse RPM Logistic System Sa :

"Pour l'ancienne usine Bugatti, l'heure est venue de tourner la page et d'accueillir le plus grand musée de l'automobile d'Europe en remettant les intérieurs aux normes avec les travaux nécessaires. Les arbres ont également été coupés pour résoudre des plaintes légales avec les propriétés voisines. De nouvelles plantations suivront."

En parlant des gardiens, Panzeri a ajouté qu'il était "admiratif de ce qu'ils ont fait", et a également invité l'architecte Benedini à un dialogue constructif.