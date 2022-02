La Bugatti Chiron est une hypercar produite en série limitée à 500 exemplaires. Avec son moteur W16 de 1500 ch, elle écrase la concurrence sur l'asphalte grâce à ses accélérations démoniques et sa vitesse de pointe délirante.

Les propriétaires de la Bugatti Chiron savent que leur voiture est une rareté, d'ailleurs, les exemplaires livrés aux clients passent sans doute le plus clair de leur temps au chaud dans un garage que sur les routes. Pourtant, certaines têtes brulées ne l'entendent pas de la même oreille. Pour eux, une Bugatti doit rouler et permettre de prendre un maximum de plaisir.

Il y a ceux qui l'emmènent sur l'autobahn pour rouler à plus de 400 km/h et il y a ceux qui préfèrent l'utiliser pour une autre discipline. Steve - le propriétaire - et Tommy de la chaîne YouTube "The Hamilton Collection" ont eu une brillante idée : attacher deux cordes au niveau du socle de l'aileron de la Chiron afin de permettre à leur amie Natalia de faire du snowboard. Ni une ni deux, la Bugatti Chiron roulait à faible vitesse sur les routes enneigées de Chicago tractant Natalia et son snowboard.

La scène est complètement loufoque, à vrai dire, même les passants s'arrêtaient quelques instants pour voir l'hypercar de Molsheim avec des pneus non adaptés en train de glisser et de tirer la jeune snowboardeuse. Cela n'arrive pas tous les jours, autant en profiter.

Sur son site internet, Steve montre l'ensemble de sa collection, et le moins que l'on puisse, c'est qu'il a l'embarra du choix pour se faire plaisir tous les jours. En plus de la Bugatti Chiron, il est l'heureux propriétaire d'une McLaren Senna, Lamborghini Aventador, McLaren P1, Porsche 918 Spyder, Pagani Huayra, etc.

Il explique dans sa biographie qu'il a grandi dans une famille qui vivait grâce aux aides sociales, qu'il a travaillé durant toute son adolescence et que son esprit d'entrepreneur lui a permis de s'en sortir et de vivre la vie de rêve qu'il partage à travers sa passion pour l'automobile.