La Bugatti Chiron est une hypercar produite en série limitée à 500 exemplaires. Son prix s'élève à plus de deux millions d'euros, mais cela n'a pas empêché les riches clients de la marque alsacienne à passer commande et à dépenser des milliers d'euros en plus pour configurer leur voiture de rêve selon leurs envies. Aujourd'hui, plus aucune Chiron neuve n'est à vendre, toute la production est écoulée.

Dans la vie, certaines choses sont inaccessibles pour le commun des mortels. Si malgré tout, une personne persiste et souhaite de tout cœur se les offrir, il existe alors des solutions alternatives plus ou moins réalistes et difficiles.

Les YouTubeurs vietnamiens de la chaîne NHẾT TV ont décidé de pas abandonner leurs rêves et de créer leur propre Bugatti Chiron. Ils ont ainsi construit une voiture de toute pièce, qui ressemble de loin à l'hypercar produite à Molsheim. Il a fallu plus d'un an à ces personnes pour boucler leur projet. Avec du talent et de la patience, ils peuvent enfin conduire leur voiture et déambuler sur les routes du village comme des stars.

Pour l'occasion, ils ont réalisé une vidéo de 45 minutes récapitulant le développement complet de la voiture. Comme vous pouvez le voir, ces personnes ont fait avec les moyens du bord, au début de la vidéo, on les voit même coller du ruban adhésif sur la structure en acier de la voiture avant de la recouvrir d'argile. Ils semblent bien rodés, et pour cause, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. En vous rendant sur leur chaîne YouTube, vous découvrirez leurs précédents projets dont une copie de la Ferrari 488 GTB.

Pour en revenir à notre sujet, sachez que cette fausse Bugatti Chiron est motorisée par un vieux moteur quatre cylindres Toyota et qui développe probablement moins de 100 ch. Nous sommes loin du fabuleux moteur W16 8.0 L quadri-turbo de 1500 ch, mais peu importe, car le résultat est là et nous sommes admiratifs devant le talent de ces jeunes personnes.