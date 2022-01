Si vous avez plusieurs millions d'euros et que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne pouvez plus les dépenser pour acheter une Bugatti neuve. En effet, la marque a annoncé que toute sa production était vendue, et que tous les modèles assemblés jusqu'en 2024 ont déjà un destinataire.

Outre ses dérivés comme les Chiron Super Sport et Bolide, les 500 exemplaires de la Bugatti Chiron ont tous été achetés par de riches clients. Le constructeur doit donc présenter un nouveau modèle en remplacement de son hypercar.

Bugatti Chiron Pur Sport Bugatti Centodieci

Cette nouveauté est attendue en 2024, mais depuis le mariage avec Rimac, certains craignaient que la nouvelle Bugatti et descendante des Veyron et Chiron ne soit électrique. Mate Rimac, le fondateur de la marque croate et aujourd'hui à la tête de Bugatti Rimac s'est voulu rassurant. Dans une vidéo, il s'est adressé aux clients et fans de la marque alsacienne en leur promettant que le prochain modèle de Bugatti conservera bel et bien un moteur thermique !

Nous voilà rassurés, même si les déclarations de Mate Rimac ne nous permettent pas de savoir si la Bugatti du futur sera motorisée par le moteur W16 de 8.0 L, et si son moteur à combustion interne sera associé ou non à un ou plusieurs moteurs électriques pour en faire un véhicule hybride.

C'est en tout cas ce qui semble se dessiner à l'horizon surtout que Mate Rimac a affirmé que son nouveau bijou aura "des caractéristiques jamais vues auparavant".

"Nous allons vous surprendre, notamment avec des caractéristiques jamais vues sur d'autres voitures et nous pousserons encore plus loin dans la direction des moteurs à combustion. La qualité et la personnalité de la marque Bugatti resteront intactes, fidèles à ses origines, mais tournées vers la croissance. C'est l'engagement de Bugatti Rimac et le mien de tenir cette promesse, qui n'est pas négociable. La maîtrise de Bugatti sera poursuivie et nous avons également l'intention de l'améliorer. Je promets également, en tant qu'amateur de voitures, de technologie et de moteurs, de ne rechercher que le meilleur, quelque chose qui puisse inspirer les nouvelles générations". Mate Rimac, PDG de Bugatti-Rimac

En tant que passionné et conscient des enjeux, l'homme de 33 ans a promis que la nouvelle hypercar ne sera pas une Rimac Nevera rebadgée. Ce ne sera pas non plus un restylage profond de la Chiron, ni une version hybride de ladite hypercar.