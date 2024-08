A la Monterey Car Week, il y a aussi de la place pour une hypercar de cinéma. Il s'agit de la Pininfarina B95 Gotham, un modèle spécial né de la collaboration entre le constructeur italien et Warner Bros. La super voiture de sport de rêve sera présentée à l'événement The Quail le 16 août et pour célébrer cet événement, de nouvelles photos ont été publiées, prises à Los Angeles avec le légendaire Tumbler, la voiture utilisée par Batman dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

La philosophie de Bruce Wayne

Selon Pininfarina, la B95 Gotham s'inspire des idées et de la vision de Bruce Wayne, l'alter ego de Batman, et reflète sa passion pour l'innovation, la technologie durable et l'élégance.

Pininfarina B95 Gotham cars avec le Tumbler de Batman

En effet, en regardant l'hypercar, ce sont précisément les premiers concepts qui viennent à l'esprit. Nous en savons déjà beaucoup sur elle, à commencer par la plateforme, partagée avec la Battista. En effet, sous la carrosserie se trouve un pack de batteries de 120 kWh qui alimente quatre moteurs électriques, un pour chaque roue.

La puissance totale est de 1 900 ch et 2 360 Nm, tandis que le sprint de 0 à 100 km/h est annoncé en moins de 2 secondes et que la vitesse de pointe atteint 350 km/h.

Un monstre très rare

L'autonomie n'a pas été communiquée, mais elle ne devrait pas être très éloignée des 450-500 km de la Battista. La vitesse de recharge, en revanche, atteint 270 kW en courant continu, avec la possibilité de passer de 20 à 80 % en 25 minutes.

Pininfarina Automobiles Automobili Pininfarina B95 Gotham, l'intérieur

Seules dix B95 seront produites, la Gotham étant une pièce unique, le tout pour un prix de départ de 4,5 millions d'euros. Un chiffre à prendre avec des pincettes, compte tenu des infinies possibilités de personnalisation offertes par Automobili Pininfarina, capables de faire grimper la facture finale de manière plus ou moins importante.