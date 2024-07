Mise à jour du 30 juillet 2024 : après le lancement du prototype en juillet 2023 et le succès de la tournée mondiale, Eccentrica a achevé un processus de développement technique intensif et méticuleux. Le véhicule fini devrait être présenté à la mi-août 2024 lors de la Monterey Car Week aux États-Unis.

Il y a maintenant plus de détails techniques sur le restomod Diablo : la longueur totale de l'Eccentrica V12 est de 4437 mm, soit 23 mm de moins que le modèle précédent, tandis que la largeur a augmenté de 103 mm pour atteindre 2143 mm, ce qui garantit une plus grande stabilité et une apparence plus agressive.

Galerie: Lamborghini Diablo revue par Colombini

18 Photos

La hauteur de 1114 mm contribue à abaisser le centre de gravité et donc à améliorer la maniabilité. L'empattement de la voiture a été allongé à 2665 mm, soit un gain de 15 mm par rapport à la Diablo, ce qui garantit une meilleure stabilité à haute vitesse.

Ces modifications améliorent la tenue de route, la portance et la répartition du poids, qui est désormais de 41 % à l'avant et de 59 % à l'arrière. Malgré ces changements, le poids à vide est inférieur à celui du modèle précédent, ce qui optimise les performances globales. La garde au sol minimale est de 125 mm, ce qui devrait représenter un équilibre idéal entre les performances et l'aspect pratique sur la route.

Eccentrica Eccentrica Lamborghini Diablo Restomod

La vitesse maximale est de 335 km/h, le rapport poids/puissance est de 2,91 kg/ch, ce qui assure une accélération exceptionnelle : de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes et à 1000 mètres en 19,6 secondes.

Le cœur battant de l'Eccentrica V12 est un moteur V12 atmosphérique de 5.707 cc de cylindrée avec un angle de banc de 60°. Ce moteur fournit une puissance maximale de 550 ch à 7000 tr/min et un couple maximal de 600 Nm à 6500 tr/min.

La transmission de la puissance au sol est assurée par des pneus Pirelli P Zero Trofeo R, un semi-slick orienté piste, mais également homologué pour la route. En outre, un système de freinage a été introduit avec des disques de 380 mm sur l'essieu avant et des étriers à six pistons spécialement développés par Brembo.

Eccentrica Lamborghini Diablo Restomod

L'Eccentrica est un prototype basé sur la Lamborghini Diablo des années 1990, qui vient d'être dévoilé à Milan. Initié par l'entrepreneur et collectionneur de Lamborghini Emanuel Colombini, il réunit le travail du bureau de design BorromeodeSilva et de marques telles que Pirelli, Brembo, Marantz, Capristo et Alcantara en tant que partenaires.

L'Eccentrica préserve ainsi l'essence de la Diablo originale tout en visant à offrir une expérience de conduite plus moderne grâce à de nombreuses améliorations techniques et esthétiques. Elle conserve le design classique de la voiture originale, mais utilise des matériaux composites et un châssis tubulaire en acier renforcé et durci. L'intérieur combine le minimalisme des années 1990 avec la technologie la plus moderne.

Eccentrica Lamborghini Diablo Restomod

Le bureau de design BorromeodeSilva a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la personnalité de la Diablo et la préservation de son caractère emblématique. La carrosserie du véhicule donneur a été largement remaniée et dotée de détails qui attirent l'attention. Le prototype se caractérise par une partie avant aérodynamique, des bas de caisse redessinés, de nouvelles roues en alliage léger et une partie arrière horizontale aux détails raffinés. Mais l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Eccentrica sont ses phares pop-down, qui allient un look rétrofuturiste à des normes de sécurité modernes.

La Diablo, produite de 1990 à 2001, a succédé à la Countach et a précédé la Murcielago. La Diablo a été lancée lorsque Chrysler était propriétaire de Lamborghini. Au total, l'entreprise a produit 2 884 véhicules qui, équipés d'un moteur V12 de 5,7 litres ou de 6,0 litres et d'une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, atteignaient 100 km/h en moins de 4,5 secondes et une vitesse maximale de plus de 300 km/h.

Outre son inauguration à Milan, l'Eccentrica sera également présentée au Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, aux côtés d'autres modèles Lamborghini. Ces événements visent à susciter l'intérêt pour le prototype et pour la start-up basée à San Marino, qui entend devenir le leader du marché des préparations sur des véhicules exotiques.