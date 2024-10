On sait depuis quelques temps que Michael Jordan est un grand passionné d’automobile. Sa collection comprend certaines des Ferrari les plus exclusives de tous les temps, comme la Daytona SP3, la 812 Competizione et la J50.

La Pininfarina Battista, l'hyper-GT électrique de 1 903 ch, a récemment été ajoutée à la liste des "chevaux italiens" de l'ancienne star des Chicago Bulls. Même dans ce cas, Jordan n'a pas été banal, en chargeant l'entreprise de créer une pièce unique appelée "Targamerica" ​​et vue pour la première fois en août dernier lors de la Monterey Car Week.

Un bel hommage

Pininfarina elle-même a annoncé la livraison spéciale sur ses réseaux sociaux. Dans le post publié sur Facebook, le moment où Michael Jordan reçoit les clés de son nouveau bijou, personnalisé dans tous ses aspects, est immortalisé.

La Targamerica se distingue par l'absence de toit et rappelle, avec style, la Ferrari Testarossa Spider. Les modifications apportées n'ont pas changé les lignes originales de la Battista, même si cela a nécessité d'importants ajustements structurels pour maintenir les performances de la voiture standard. Elle reprend les couleurs de la Testarossa Spider, avec une carrosserie en "Liquid Silver" enrichie de détails en "Iconica Blu", présents surtout dans la partie inférieure.

L'aileron arrière actif conserve également le style de la version originale, mais avec une nouvelle touche : la partie inférieure est finie à la main en Iconica Blu, une exclusivité pour ce modèle.

Une personnalisation infinie

Le niveau de personnalisation de la Pininfarina a été défini en étroite collaboration avec le propriétaire.

Sur la Battista, nous trouvons des jantes en alliage à cinq branches inspirées de la Testarossa d'Agnelli, équipées de trous triangulaires près du moyeu, qui ont mis les ingénieurs de Pininfarina à l'épreuve pour assurer la sécurité.

Pininfarina Battista Targamerica L'intérieur de la Pininfarina Battista Targamerica

Autre nouveauté, le compartiment à cigares entre les sièges, doté d'un humidificateur et d'un éclairage variable en fonction du mode de conduite.

Pour le reste, la Battista Targamerica maintient le groupe motopropulseur électrique avec quatre moteurs de 1 903 ch et 2 340 Nm, capables d'accélérer de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde et d'atteindre une vitesse maximale de 350 km/h.

Le prix ? Il n'a pas été communiqué, mais il est certainement supérieur aux 3,2 millions d'euros nécessaires pour mettre une Battista "de base" au garage.