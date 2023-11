Le préparateur japonais Liberty Walk se spécialise dans la création de voitures plus agressives avec des ailes plus larges et des pare-chocs qui frôlent le sol. L’entreprise a désormais appliqué ce style flamboyant à la dernière Nissan Z et le résultat est aussi accrocheur que prévu.

Le kit carrosserie de Liberty Walk est composé de six pièces. À l'avant, il y a un nouveau pare-chocs ainsi qu’un carénage tout neuf. Par rapport à la Z standard (voir ci-dessous), la voiture optimisée a un museau plus pointu et aérodynamique tandis que la partie ouverte s'étend désormais sur presque toute la largeur du véhicule.

Il y a aussi un nouveau capot, avec une forme similaire à celle de la pièce d'origine, mais avec des parties ventilées juste devant le pare-brise. Le résultat donne un look beaucoup plus méchant que la version d’usine.

Un design qui en impose

Les ailes élargies sont une caractéristique distinctive que Liberty Walk inclut dans bon nombre de ses kits carrosserie et la Z n’échappe pas à la règle. On trouve des attaches apparentes auxquelles les pièces se fixent aux flancs du véhicule. Celles à l’arrière se rétrécissent vers l’intérieur, ce qui permet à une partie du pneu de ressortir.

La voiture possède également un aileron arrière plus agressif de ce que Nissan propose sur la Z Nismo. Le pare-chocs révisé place un faux diffuseur entre les sorties d'échappement. À l’intérieur, le préparateur offre à la voiture un ensemble de sièges sport Bride.

Le kit carrosserie de Liberty Walk coûte 9 328 $, selon la page de Liberty Walk, pour obtenir les pièces en plastique renforcé de fibre de verre (FRP) ou 11 583 $ pour les composants en plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP). Un forfait sans les ailes larges coûte 6 578 $ en FRP ou 8 833 $ en CFRP.

Si vous aimez la couleur orange de la Liberty Walk Z sur ces photos, nous avons récemment appris qu'une teinte similaire pourrait apparaître dans la palette de couleurs de la voiture mais uniquement aux États-Unis. Ce véhicule peut être aperçu au musée du patrimoine de Nissan, au Japon.

