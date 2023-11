La Datsun 240Z a remporté le East African Safari Rally en 1971 et 1973. Aujourd’hui, la marque japonaise rend hommage à ces victoires en construisant une Z moderne avec un style inspiré de la machine de compétition classique pour le salon SEMA 2023. Une réplique de l'original sera également présente à l'événement.

Tommy Pike Customs a construit la Safari Rally Z Tribute en la dotant d’une carrosserie rouge foncée et d’un toit noir. L'avant est doté d'un éclairage supplémentaire sur le pare-chocs inférieur, le capot et sur la base du toit. À l'intérieur, la voiture comprend des sièges Recaro Pole Position avec des harnais à quatre points accompagnés de l’indispensable arceau de sécurité. Le tableau de bord, côté passager, présente une carte du parcours East African Safari Rally et des équipements de chronométrage rétro.

La Z repose sur une suspension KW Safari personnalisée qui augmente la hauteur de caisse de 2,0 pouces. L’ensemble de la voiture est réglable afin de peaufiner la conduite en fonction des conditions. Les roues prototypes Nismo Safari ont un diamètre de 17 pouces et une largeur de 7,5 pouces. Un ensemble de gros pneus Yokohama Geolandar M/T G003 les entoure.

La gamme Z en plein essor

Cette voiture reçoit un réglage AMS qui pousse le V6 bi-turbo de 3,0 litres au-delà de 400 chevaux, bien que Nissan n’ait pas précisé sa puissance exacte. De nombreuses pièces Nismo sont également installées, notamment un embrayage à double disque, un volant d'inertie, un échangeur de chaleur, un vase d'expansion du liquide de refroidissement, une prise d'air froid, un capot moteur en fibre de carbone et un échappement cat-back.

En plus de la nouvelle Z inspirée du rallye, une réplique de la Datsun 240Z originale du East African Safari Rally est également exposée au SEMA. Le véhicule est prêté par un collectionneur qui l'a construit en 2013. Cette voiture mythique (voir ci-dessous) est même apparue dans une récente publicité Nissan.

En juillet, Nissan a élargi la gamme Z en introduisant le modèle Nismo doté du V6 bi-turbo de 420 ch. La boîte automatique à neuf rapports bénéficie d'un réglage révisé par rapport à la boîte de vitesses du modèle standard. La suspension comprend de nouvelles barres stabilisatrices, des amortisseurs réajustés et des ressorts plus rigides.

Nissan n'a livré que 1 309 exemplaires de la nouvelle Z en 2023, à la fin du troisième trimestre, en septembre. Cela représente une belle augmentation par rapport aux 86 voitures enregistrées au cours de la même période en 2022.

