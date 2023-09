La Nissan Z Nismo 2024 a fait ses débuts en juillet, donnant au coupé redessiné plus de puissance et un style amélioré. Dans la vidéo ci-dessus, on aperçoit la voiture lors d’un rassemblement (à partir 4min47) puis sur la route (à partir de 8min), sans aucun camouflage.

Sous le capot de cette Nismo se trouve le moteur V6 bi-turbo de 3,0 litres, développé par Nissan. Ce dernier dispose de 400 chevaux et de 474 Nm de couple dans le modèle standard, mais Nissan a extrait plus de puissance pour le modèle Nismo. Le moteur développe désormais 420 chevaux et 520 Nm de couple.

Contrairement au reste de la gamme Z, la Nismo n'est disponible qu'avec la boîte automatique à neuf vitesses. Désolé pour les amateurs de boîte manuelle, aucune boîte à six vitesses n'est disponible pour le modèle le plus puissant mais Nissan a apporté des réglages spécifiques à la boîte auto pour améliorer les performances.

Plus aérodynamique et plus cher

L'augmentation de puissance coïncide avec quelques mises à jour aérodynamiques. La voiture est plus longue que la Z normale, de 2,54 cl, en raison de la conception de son museau, légèrement plus allongé. La Z Nismo est également doté d'un petit aileron arrière en trois parties. Tous les éléments aérodynamiques supplémentaires augmentent la force d'appui de la voiture tout en réduisant la traînée et la portance.

Les pneus Dunlop SP Sport Maxx GT600 enveloppent des jantes légères de 19 pouces, spécifiques à la Nismo. Nissan a également rendu le châssis plus rigide, a amélioré la direction et a peaufiné la suspension.

À l’intérieur, les passagers avant peuvent s’asseoir dans des sièges Recaro renforcés et des accents de rouges sont présents partout. Nissan proposera le Z Nismo en cinq couleurs extérieures, dont ce gris furtif exclusif.

La Nissan Z 2023 commence à 42 085 $ tandis que la Nissan Z Proto, haut de gamme, coûte 56 380 $. Quant à la Z Nismo, son prix devrait être encore plus salé. Les ventes sont prévues d’ici la fin du mois de septembre.