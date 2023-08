Dans cette vidéo, une BMW M4 Competition de 2022 est opposée à la Nissan GT-R 2018 pour une série de courses en ligne. Si la Japonaise est plus puissante et plus légère que l'Allemande, cette dernière réserve quelques surprises.

La M4 Competition de la vidéo, un modèle de 2022 avec xDrive, abrite un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres. Avec une puissance de 503 chevaux et un couple de 637 nm, il est doté d'une transmission automatique à huit rapports et d'un système de traction intégrale.

Galerie: Nissan GT-R - 2018

11 Photos

Face à elle, la Nissan GT-R, une voiture aux performances légendaires qui refuse de vieillir et qui s'améliore d'année en année. Ce modèle 2018 est équipé d'un moteur V6 biturbo de 3,5 litres qui génère une puissance impressionnante de 557 ch et un couple de 633 nm. Équipée d'une boîte de vitesses automatique à double embrayage à six rapports, elle transmet cette puissance aux quatre roues. En outre, la GT-R a un léger avantage de poids sur la M4.

Le décor était planté pour une série de courses en ligne, au cours desquelles la BMW M4 Competition a fait la démonstration de sa modernité en remportant deux victoires consécutives. La transmission automatique à huit rapports de la M4 a joué un rôle essentiel à cet égard, en offrant des changements de vitesse précis et une plage de puissance idéale. Cependant, les départs arrêtés ont été marqués par le retour en force de la GT-R. Grâce à ses avantages en termes de poids et de puissance, le coupé japonais a remporté une victoire dans cet affrontement.

La GT-R a reçu un coup de jeune en 2024 avec un design rafraîchi et une aérodynamique légèrement améliorée. Si vous souhaitez ajouter de la fibre de carbone et bénéficier d'une meilleure répartition des masses entre l'avant et l'arrière (54/46), vous devriez jeter un coup d'œil à cette GT-R Nismo 2024, dont le prix de départ s'élève à 203 069 euros.